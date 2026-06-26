الرئيس ماكرون يستقبل سلطان عُمان في أول زيارة رسمية إلى فرنسا

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين المقبل، السلطان العُماني هيثم بن طارق، في زيارة رسمية تُعد الأولى له إلى فرنسا.

وذكر بيان لقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقات بين فرنسا وسلطنة عُمان في العديد من المجالات، لا سيما الاقتصادية والعلمية والثقافية والصناعية.

وأضاف الإليزيه أن الزيارة ستشكل أيضًا فرصة لزعيمي البلدين لمناقشة الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث ستتيح هذه المحادثات إعادة التأكيد على أهمية دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة. كما ستتناول مسألة تأمين الممرات البحرية، بما يضمن حرية الملاحة دون شروط، خاصة عبر مضيق "هرمز".