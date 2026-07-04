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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تنفي استيلاء القوات الروسية على مدينة كوستيانتينيفكا

حرب مستمرة بين أوكرانيا وروسيا
حرب مستمرة بين أوكرانيا وروسيا
محمد على

أعلن الجيش الروسي يوم الجمعة أن قواته سيطرت على كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة سعت موسكو منذ فترة طويلة إلى الاستيلاء عليها في تقدمها عبر منطقة دونيتسك.

وقد أدلى بهذا الإعلان الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنقطة قيادة تشرف على تحركات القوات الروسية في أوكرانيا.

إلا أن هيئة الأركان العامة الأوكرانية نفت اليوم السبت الادعاء الروسي.

قال جيراسيموف، في تقرير قدمه إلى بوتين حول سير الحرب، التي دخلت عامها الخامس، إن المجموعة الجنوبية من القوات الروسية "تنفذ عمليات هجومية لتحرير" منطقة دونيتسك بأكملها.

أضاف جيراسيموف:"لقد حررت قوات المجموعة مدينة كوستيانتينيفكا، إحدى أهم المراكز الدفاعية للعدو داخل منطقة سلوفيانسك-كراماتورسك-كوستيانتينيفكا المحصنة".

أظهر منشور وزارة الدفاع ما قالت إنها مشاهد من المدينة التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك صور لجنود روس يرفعون الأعلام الروسية حول المباني المدمرة.

الأوكرانية غارة روسية الهجوم الروسي أوكرانيا كوستيانتينيفكا دونيتسك

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