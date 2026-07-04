السعودية تتعهد بالرد على تهديدات الحوثيين بقوة كبيرة





رفضت السعودية اليوم السبت أحدث تصريحات الحوثيين في اليمن تجاه البلاد، واصفة إياها بأنها محاولة لتشتيت الانتباه.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اللواء تركي المالكي، في بيان: "إن تصريحات الحوثيين ضد المملكة أمس ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكاتهم الجسيمة ضد الشعب اليمني الشقيق، والتي يحاولون من خلالها تصدير الكوارث الاقتصادية والمعاناة اليمنية التي تسببوا بها".

وأضاف المالكي أن تصريحات الجماعة "تمثل امتداداً للتصعيد والسلوك العدائي الذي أظهرته ميليشيا الحوثي ومحاولاتها لتقويض الأمن الإقليمي والدولي".

بالإضافة إلى ذلك، تعهد المالكي بالرد"بحزم وقوة غير مسبوقين على أي محاولة لاستهداف المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها وممتلكاتها، أو أي محاولة لانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة".