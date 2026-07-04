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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضباط في دائرة الاتهام.. السلطات المكسيكية تعثر على رفات صحفية مختطفة

قوات شرطية
قوات شرطية
محمد على

أفادت النيابة العامة بأن السلطات المكسيكية عثرت على جثة صحفية اختطفها مسلحون الشهر الماضي.

اقتحم رجلان يحملان أسلحة هجومية ويرتديان ما يبدو أنه زي حكومي منزل روكسانا جوزمان في أوائل يونيو واختطفاها في حادثة تم توثيقها في تسجيل فيديو مرعب.

أعلن المدعي العام في بيان أن السلطات عثرت على رفاتها في منزل في فيراكروز بشرق المكسيك - حيث عاشت جوزمان وعملت.

وأفادت التقارير أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص وتوجيه تهمة القتل إليهم، من بينهم أربعة ضباط شرطة في البلدية.

وأضاف البيان أن الضباط "قدموا الموارد والغذاء والدعم اللوجستي لعمليات المجموعة الإجرامية" التي اختطفت الصحفية.

كانت جوزمان ترأس موقعًا إخبارياً رقمياً في فيراكروز، حيث قُتل صحفيان آخران هذا العام وحده.

أدان المقرر الخاص المعني بحرية التعبير التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الجريمة التي ارتكبت بحق الصحفيين، و"طالب السلطات بمواصلة تحقيقاتها".

كتبت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) المعنية بحقوق الصحافة أن "مقتل روكسانا جوزمان يوضح مرة أخرى عجز السلطات عن حماية الصحافة"، مطالبة بتفسير لسبب عدم العثور على الصحفية وهي لا تزال على قيد الحياة.

تعتبر المكسيك واحدة من أخطر دول العالم لممارسة الصحافة، وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود.

المكسيك صحفي اختطاف قتل جماعات مسلحة عصابات إجرامية

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