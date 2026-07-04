رئيس باكستان يدعو ترامب لزيارة بلاده

دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة باكستان، وذلك خلال رسالة تهنئة للقيادة والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب زرداري - في الرسالة التي نقلتها قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم السبت - عن رغبة باكستان في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر.. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والسلام والازدهار.

وقال زرداري إن العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية تسير في اتجاه إيجابي، مؤكدا على ضرورة مواصلة التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع وغيرها.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل اليوم، الرابع من يوليو، بالذكرى الـ 250 لإعلان استقلالها عن بريطانيا العظمى.