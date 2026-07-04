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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير أوزبكستان بالقاهرة : فوز المنتخب المصري شهادة ساطعة علي تميز وطموح مصر

سفير أوزبكستان بالقاهرة
سفير أوزبكستان بالقاهرة
أ ش أ

هنأ سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف الشعب المصري علي الفوز الرائع للمنتخب المصري في مباراته أمام منتخب استراليا .

وقال السفير في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / السبت / :" أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدقها بمناسبة الفوز الرائع الذي حققه المنتخب المصري لكرة القدم على أستراليا، وتأهله المستحق إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وأضاف :" يا له من إنجاز تاريخي وملهم! لقد ملأت العزيمة الاستثنائية، والصمود، والانضباط، والوحدة، والروح القتالية التي أظهرها الفراعنة طوال المباراة , الملايين من المصريين فخرًا وفرحًا عظيمين. هذا الفوز الذي لا يُنسى هو شهادة ساطعة على تميز مصر، وطموحها، وإيمانها الراسخ بالنجاح.".

وأوضح أن انتصار اليوم هو أكثر بكثير من مجرد فوز في كرة القدم؛ إنه رمز قوي للوحدة الوطنية، والمثابرة، والروح المصرية التي لا تُقهر. لقد ألهم هذا الانتصار أمة بأكملها وجلب السعادة لملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم ."

واختم قائلا " أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات لقيادة جمهورية مصر العربية، والجهاز الفني، وجميع اللاعبين، والشعب المصري العظيم . أتمنى من كل قلبي للمنتخب المصري مزيدًا من النجاح والثقة والقوة في المباريات القادمة ليواصل الفراعنة مسيرتهم الرائعة بمزيد من الانتصارات المجيدة، رافعين راية مصر عاليًا على الساحة العالمية . ألف مبروك مرة أخرى على هذا الإنجاز الرائع ."

سفير أوزبكستان منصور بيك كيليتشيف الشعب المصري

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