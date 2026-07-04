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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير ثقافة لبنان : تحرك دبلوماسي لحماية التراث اللبناني وزيادة المواقع المشمولة بالحماية في اليونسكو

الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة
الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة
أ ش أ

بحثت الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، خلال اجتماع في مجلس النواب اللبنانى برئاسة النائبة عناية عز الدين، تداعيات العدوان الإسرائيلي على التراث الثقافي اللبناني، بحضور وزير الثقافة اللبنانى غسان سلامة وممثلين عن وزارات وإدارات رسمية ومنظمات دولية وهيئات ثقافية ودينية .

وأكد سلامة أن وزارة الثقافة كثفت تحركاتها القانونية والدبلوماسية لحماية المواقع الأثرية، معلنًا نجاح لبنان في رفع عدد المواقع المشمولة بنظام الحماية المعززة لدى منظمة اليونسكو من 39 إلى 79 موقعًا، إلى جانب التقدم بطلب لإدراج آثار صور ضمن قائمة التراث العالمي المهدد، وترشيح قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي.

من جهتها، شددت النائبة عناية عز الدين على أن حماية التراث تمثل قضية وطنية وسيادية، داعية إلى توثيق الأضرار وملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، فيما اختُتم الاجتماع بعرض تقارير ميدانية ومناقشة خطة وطنية لحماية التراث الثقافي وإعادة تأهيله.

الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة مجلس النواب اللبنانى عناية عز الدين

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