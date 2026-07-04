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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية تصعيد إجرامي يتطلب تدخلا دوليا فوريا

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
أ ش أ

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى و البلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة ويتخلله هجمات على منازل الفلسطينيين، وإحراق أراضٍ زراعية، واقتلاع وإتلاف أشجار زيتون، وتخريب ممتلكات، والاستيلاء على مصادر مياه، بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الذي يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة، هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ السبت/ - نطالب المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، باتخاذ مواقف عملية تجبر الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية و القانون الدولي، ووقف جرائمها المستمرة سواء من قبل جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين.

وأشار إلى بقاء المنطقة، التي تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية والقانونية، على حافة الهاوية.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة جنين نابلس

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