لافروف: موسكو وواشنطن قادرتان على إيجاد حلول فعالة للمشاكل العالمية والإقليمية المعقدة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على إيجاد حلول فعالة لأكثر المشاكل العالمية والإقليمية تعقيداً من خلال بناء حوار صادق.

ونقلت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت برقية لافروف، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه: "على ثقة من أنه من خلال بناء حوار صادق بروح المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً إلى مراعاة المصالح الوطنية الأساسية، فإن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على تحقيق نتائج مهمة وإيجاد حلول فعالة بشكل مشترك لأكثر المشاكل العالمية والإقليمية تعقيدا".، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على إيجاد حلول فعالة لأكثر المشاكل العالمية والإقليمية تعقيداً من خلال بناء حوار صادق.

ونقلت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت برقية لافروف، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه: "على ثقة من أنه من خلال بناء حوار صادق بروح المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً إلى مراعاة المصالح الوطنية الأساسية، فإن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على تحقيق نتائج مهمة وإيجاد حلول فعالة بشكل مشترك لأكثر المشاكل العالمية والإقليمية تعقيدا".