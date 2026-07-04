إيران تعلن موعد الصلاة على جثمان الإمام علي الخامنئي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجهات المنظمة لمراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي، أعلنت أن صلاة الجنازة على جثمانه وجثامين عدد من أفراد أسرته ستُقام عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 5 يوليو 2026، في مصلّى الإمام الخميني بالعاصمة طهران.

وتشمل مراسم الصلاة جثامين كل من الدكتور مصباح الهدى باقري كني، بشرى الخامنئي، زهراء حداد عادل، و زهراء محمدي كلبايكاني.

وكانت مراسم الوداع قد انطلقت عند الساعة السادسة من صباح اليوم السبت في مصلّى الإمام الخميني، وسط حضور جماهيري واسع من المعزّين الذين توافدوا للمشاركة في مراسم التأبين وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة طهران يوم الاثنين 6 يوليو مراسم التشييع الرسمية، قبل أن يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء 7 يوليو إلى مدينة قم لإقامة مراسم التشييع والصلاة عليه.

كما ستتواصل مراسم التشييع يوم الأربعاء 8 يوليو في مدينة النجف الأشرف، حيث سيُطاف بالجثمان في مرقد الإمام علي بن أبي طالب، قبل نقله إلى كربلاء المقدسة لإقامة مراسم الزيارة والتشييع عند مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس.

ومن المقرر أن يُوارى الجثمان الثرى يوم الخميس 9 يوليو في حرم الإمام علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد المقدسة، في ختام مراسم التشييع والوداع.