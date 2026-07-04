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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ستارمر المنتهية ولايته: خليفتي لن يمكنه قضاء وقت أقل في الشئون الخارجية

ستارمر
ستارمر
محمد على

قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر إن من سيخلفه سيضطر إلى تكريس نفس القدر من الوقت للأزمات الدولية والدبلوماسية كما فعل هو، رافضاً أن يكون في استطاعة خليفته الانكماش الداخلي أكثر، باهتمام أقل خارجيًا.

وأضاف ستارمر، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى بعد عامين قضاهما في منصبه، في مقابلة مع “بي بي سي”، أنه لا يمكن فصل السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية لأن بريطانيا تواجه عالماً متقلباً.

وتابع: “غالباً ما يدور هذا النقاش - ما هو التوازن الصحيح بين التعامل مع الشؤون الدولية والتعامل مع الشئون الداخلية؟ إنهما شيء واحد”.

واجه ستارمر انتقادات من بعض خصومه بسبب الوقت الذي خصصه للسياسة الخارجية. 

ووعد النائب أندي بورنهام، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخلف ستارمر، بالتركيز على الأولويات المحلية، بما في ذلك مستويات المعيشة والإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى تفويض المزيد من الصلاحيات إلى مناطق بريطانيا.

وأشار ستارمر أيضاً إلى أن استقرار الاقتصاد، والحد من فقر الأطفال، وتحسين الخدمات الصحية من بين إنجازاته الرئيسية.

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