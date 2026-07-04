سفارة السودان تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتأهل المنتخب لدور الـ 16 بالمونديال

هنأت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بمناسبة تأهل المنتخب إلى دور ال 16 بكأس العالم 2026 .

وقال بيان صدر اليوم عن السفارة: " تتقدم سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، وأبناء الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية الموقرة، والشعب المصري الشقيق، بمناسبة تأهل منتخب جمهورية مصر العربية إلى دور ال 16 بكأس العالم 2026.

وأضاف البيان قائلا: " إذ تبارك السفارة هذا الإنجاز الرياضي المستحق، فإنها تثمن ما توليه القيادة المصرية الرشيدة، وفي مقدمتها رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دعم ورعاية للرياضة والرياضيين، وتتمنى لمصر الشقيقة ومنتخبها الوطني مزيدًا من التألق والنجاحات".

واختتمت السفارة البيان قائلة: " ألف مبروك لمصر قيادة وحكومةً وشعباً".