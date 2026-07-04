قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: بكيت بعد الرحيل عن ليفربول.. واليوم أبكي فرحا بإنجاز مصر التاريخي
الأب لسة مطلعش .. تفاصيل صادمة في جريمة العوامية
ليلة الأساطير.. 5 مفاتيح تمنح صلاح التفوق على ميسي في معركة مونديال 2026
تأجيل محاكمة عصام صاصا في سرقة لحن لشيرين عبدالوهاب
مفاجأة | 100 ألف جنيه تجدّد مجرى الأحداث في انهيار عقار منشأة ناصر
وزارة الصحة: ترخيص 20 بنك دم وتجديد تراخيص 3 بنوك في 9 محافظات خلال عام
سفارة السودان تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتأهل المنتخب لدور الـ 16 بالمونديال
بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين
JTWC: إعصار "بافي" يقترب من جزر المحيط الهادئ الأمريكية
اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من تذاكر مباراة مصر والأرجنتين
إنجاز علمي .. طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
ما مصير مسلسل محمد رمضان بعد انسحاب أحمد مراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة السودان تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتأهل المنتخب لدور الـ 16 بالمونديال

سفارة جمهورية السودان
سفارة جمهورية السودان
أ ش أ

هنأت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بمناسبة تأهل المنتخب إلى دور ال 16 بكأس العالم 2026 .

وقال بيان صدر اليوم عن السفارة: " تتقدم سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، وأبناء الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية الموقرة، والشعب المصري الشقيق، بمناسبة تأهل منتخب جمهورية مصر العربية إلى دور ال 16 بكأس العالم 2026.

وأضاف البيان قائلا: " إذ تبارك السفارة هذا الإنجاز الرياضي المستحق، فإنها تثمن ما توليه القيادة المصرية الرشيدة، وفي مقدمتها رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دعم ورعاية للرياضة والرياضيين، وتتمنى لمصر الشقيقة ومنتخبها الوطني مزيدًا من التألق والنجاحات".

واختتمت السفارة البيان قائلة: " ألف مبروك لمصر قيادة وحكومةً وشعباً".

سفارة جمهورية السودان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

ترشيحاتنا

مصر والمغرب

مصر والمغرب يحملان آمال إفريقيا في ثمن نهائي كأس العالم 2026

الزمالك

مكاسب مالية ضخمة للزمالك عقب تأهل المنتخب لدور 16 من كأس العالم

السنغال

بيان رسمي من السنغال بشأن أزمة المنتخب في كأس العالم

بالصور

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد