مفاجأة | 100 ألف جنيه تجدّد مجرى الأحداث في انهيار عقار منشأة ناصر

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، خلال أعمال رفع أنقاض العقار المنهار بمنطقة منشأة ناصر، من العثور على مبلغ مالي قدره ١٠٠ ألف جنيه، تبين أنه قيمة "الجمعية" الخاصة بالعروس التى قد فقدت جهازها ومقتنياتها تحت الانقاض.



وعلى الفور، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتسليم المبلغ إلى صاحبته، بعد التأكد من بياناتها، في إطار الحرص على رد الحقوق إلى أصحابها.

عقار منشأة ناصر

وأوضحت العروس أن المبلغ كان محفوظًا داخل الثلاجة بمنزلها، وهو ما ساهم فى الحفاظ عليه رغم الحريق والانهيار الذي تعرض له العقار.

ويأتى ذلك في إطار الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة خلال التعامل مع آثار الحادث، والتى شملت تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة التى تم تسكينها فى مساكن بديلة بمدينة ١٥ مايو وتوفير المستلزمات الأساسية لهم، كما قام محافظ القاهرة باهداء العروس التى فقدت جهازها ، جهازًا بديلًا ، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برد جميع المتعلقات التي يتم العثور عليها إلى أصحابها.