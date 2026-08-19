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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: ملياردير بريطاني يراهن على فنادق إيطاليا الفاخرة مع تزايد إقبال السياح الأثرياء

فاينانشيال تايمز: ملياردير بريطاني يراهن على فنادق إيطاليا الفاخرة مع تزايد إقبال السياح الأثرياء
فاينانشيال تايمز: ملياردير بريطاني يراهن على فنادق إيطاليا الفاخرة مع تزايد إقبال السياح الأثرياء
أ ش أ

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الملياردير البريطاني كريستوفر هون، استثمر من خلال صندوق تحوط تابع له، 636 مليون دولار في قروض لفنادق فائقة الفخامة في إيطاليا، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الغرف مع تزايد إقبال السياح الأثرياء على الإقامة في مجموعة منتقاة ومحدودة من المواقع المتميزة.

وقالت الصحيفة إن الملياردير هون، خبير انتقاء الأسهم، وأحد أكثر مديري صناديق التحوط ربحية في العالم، يعرف باستثماراته الضخمة في شركات مثل "ألفابت"، و"جنرال إلكتريك" لصناعة محركات الطائرات، و"فينشي" الفرنسية للبنية التحتية، وذلك من خلال "صندوق استثمار الأطفال "تي سي آي" التحوطي.

ولفتت إلى أن جانبا غير معروف من محفظة الصندوق الرئيسية، البالغة 77 مليار دولار، جرى تخصيصه للاستثمار في قروض عقارية، فيما خصصت الغالبية العظمى منها للفنادق الإيطالية الفاخرة، حسب ما كشفته رسالة موجهة للمستثمرين اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز".

وتتيح هذه الاستثمارات لصندوق هون فرصة الاستثمار في سوق الفنادق الفاخرة المزدهرة في إيطاليا، الذي يشهد نموا متزايدا مدعوما بالطلب المتنامي من المسافرين الدوليين الأثرياء والمنافسة الشديدة بين المستثمرين على مجموعة محدودة من العقارات المتميزة.

وتعد حصة صندوق التحوط "تي سي آي"، الأكبر في هذا القطاع هي 392 مليون دولار أمريكي في قرض مقدم لفندق "دانييلي" التاريخي في البندقية (فينيسيا)، وهو تحفة معمارية قوطية تطل على البحيرة، شيد في أواخر القرن الخامس عشر لعائلة فينيسية مرموقة. وقد خضع الفندق لعملية تجديد شاملة بعد أن انتقلت إدارته من "ماريوت" إلى "فور سيزونز" في عام 2022، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التجديد العام المقبل.

كما يمتلك "صندوق استثمار الأطفال" حصة في قرض بقيمة 132 مليون دولار أمريكي مقدم لفندق "سيزار أوغسطس" في جزيرة كابري، وقرضا بقيمة 74 مليون دولار أمريكي مقدما لفندق "سيكس سينسز" على بحيرة كومو، وقرضا بقيمة 38 مليون دولار أمريكي مقدما لفندق "ماندارين أورينتال" في ميلانو، حسب ما جاء بالرسالة.

وخارج إيطاليا، يمتلك صندوق التحوط حصة في قرض بقيمة 62 مليون دولار أمريكي مقدم لفندق "سيكس سينسز" في إيبيزا، والمعروف أن جميع الفنادق مملوكة لشركة العقارات الإيطالية "جروبو ستاتيوتو".

وأوضحت الصحيفة أن صندوق "تي سي آي" التحوطي الرئيسي لا يقدم القروض بصورة مباشرة، بل يحصل على حصص من قروض مقدمة من شركة ائتمان خاصة بقيادة المستثمر مارتن فراس-إهرفيلد، التي تدير أموالا خارجية. يمتلك صندوق "تي سي آي" حصة في الشركة، ويشارك الملياردير هون كعضو في لجنة الاستثمار فيها.

ويركز هون بشكل شبه كامل على القدرة على تحديد الأسعار في استثماراته، حيث ينصب اهتمامه على الشركات عالية الجودة القادرة على تحقيق زيادات في الأسعار تتجاوز معدل التضخم ومواجهة المنافسة. وهو مهتم بشكل خاص بالشركات التي تتمتع باحتكارات أو احتكارات ثنائية.

تنطبق هذه الفلسفة أيضا على محفظة ديون "تي سي آي" العقارية. واستنادا إلى بيانات جمعتها شركة العقارات "كوشمان & واكفيلد"، فقد ارتفع "متوسط إيرادات الغرفة المتاحة"- وهو مؤشر رئيسي في قطاع الفنادق - بنسبة 53% بين عامي 2019 ونهاية عام 2025 في إيطاليا، متجاوزا بذلك أي دولة أخرى في أوروبا.

وقاد سوق الفنادق الفاخرة هذا النمو، حيث استمرت الفنادق من فئة الخمس نجوم في استقطاب السياح الأثرياء رغم الارتفاع السريع في أسعار الغرف.

وأفادت "فاينانشيال تايمز" أن المستثمرين يتنافسون على أصول فريدة، من القصور التاريخية والأديرة السابقة إلى المباني البارزة في روما، وميلانو، وفينيسيا، بالإضافة إلى عقارات توجد في مقاصد سياحية معينة، مثل "بحيرة كومو" و"ساحل أمالفي". وقد زادت قوانين التخطيط الصارمة وندرة المواقع المناسبة من تقييد العرض، مما دفع الملاك إلى ضخ أموال طائلة في تحويل وتطوير العقارات القائمة.

لكن الأسعار قد تتعرض لضغوط مع التوسع السريع لمجموعات الفنادق الكبرى في البلاد لتلبية الطلب المتزايد. وشملت الافتتاحات الكبرى العام الماضي فندق "ذا كارلتون" التابع لـ"روكو فورتي" في ميلانو، وفندق "أورينت إكسبريس لا مينيرفا" في روما، بينما افتتح فندق "كورينثيا روما" الجديد في فبراير الماضي. ويستعد فندق "باور" التاريخي في فينيسيا، الذي أغلق عام 2022، لإعادة الافتتاح تحت العلامة التجارية الفاخرة "روزوود".

وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن أداء صندوق التحوط "تي سي آي" ارتفع بنسبة 3.5% خلال العام حتى 30 يونيو، متعافيا من خسائر تكبدها في وقت سابق من العام في شركات الطيران والفضاء، وخدمات الدفع. وأظهرت الرسالة أن "محفظة هون" الاستثمارية، التي تضم أسهما في قطاعات البنية التحتية، والطيران والفضاء، وخدمات الدفع، والتكنولوجيا، ظلت دون تغيير يذكر.

صحيفة فاينانشيال تايمز الملياردير البريطاني كريستوفر هون قروض لفنادق فائقة الفخامة في إيطاليا ارتفاع أسعار الغرف

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