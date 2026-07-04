بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين

تنطلق مساء اليوم السبت مباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2026 عقب انتهاء منافسات دور الـ 32.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن إلى دور الـ 16 ليواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن في دور الـ 16 أمام نظيهر منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

مواعيد مباريات دور الـ 16فى المونديال والمعلقين

السبت 4 يوليو 2026

08:00 مساءً.. المغرب VS كندا

القناة: 1 MAX بتعليق جواد بده

القناة: 3 MAX بتعليق عصام الشوالي

الفائز يواجه المتأهل من باراجواي وفرنسا

صباح يوم الأحد 5 يوليو 2026

12:00.. باراجواي VS فرنسا

القناة: 2 MAX بتعليق حسن العيدروس

القناة: 4 MAX بتعليق علي محمد علي

الفائز يواجه المتأهل من المغرب وكندا

الأحد 5 يوليو 2026

11:00 مساءً.. البرازيل VS النرويج

القناة: 1 MAX بتعليق علي سعيد الكعبي

القناة: 3 MAX بتعليق أحمد البلوشي

الفائز يواجه المتأهل من المكسيك وانجلترا

صباح يوم الإثنين 6 يوليو 2026

03:00 صباحاً.. المكسيك VS إنجلترا

القناة: 2 MAX بتعليق حفيظ دراجي

القناة: 4 MAX بتعليق خليل البلوشي

الفائز يواجه المتأهل من المكسيك وانجلترا

الإثنين 6 يوليو 2026

10:00 مساءً .. البرتغال VS إسبانيا

القناة: 1 MAX بتعليق عصام الشوالي

القناة: 3 MAX بتعليق حسن العيدروس

الفائز يواجه المتأهل من أمريكا وبلجيكا

صباح يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

03:00 صباحاً.. أمريكا VS بلجيكا

القناة: 2 MAX بتعليق حفيظ دراجي

القناة: 4 MAX بتعليق عامر الخوذيري

الفائز يواجه المتأهل من إسبانيا والبرتغال

07:00 مساءً.. مصر VS الأرجنتين

القناة: 1 MAX بتعليق علي محمد علي

القناة: 3 MAX بتعليق خليل البلوشي

الفائز يواجه المتأهل من سويسرا وكولومبيا

11:00 مساءً.. كولومبيا VS سويسرا

القناة: 2 MAX بتعليق علي سعيد الكعبي

القناة: 4 MAX بتعليق محمد بركات

الفائز يواجه المتأهل من مصر والأرجنتين