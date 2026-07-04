بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين

تنطلق مساء اليوم السبت مباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2026 عقب انتهاء منافسات دور الـ 32.
وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.
وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن إلى دور الـ 16 ليواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.
وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن في دور الـ 16 أمام نظيهر منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.
مواعيد مباريات دور الـ 16فى المونديال والمعلقين
السبت 4 يوليو 2026
08:00 مساءً.. المغرب VS كندا
القناة: 1 MAX بتعليق جواد بده
القناة: 3 MAX بتعليق عصام الشوالي
الفائز يواجه المتأهل من باراجواي وفرنسا
صباح يوم الأحد 5 يوليو 2026
12:00.. باراجواي VS فرنسا
القناة: 2 MAX بتعليق حسن العيدروس
القناة: 4 MAX بتعليق علي محمد علي
الفائز يواجه المتأهل من المغرب وكندا
الأحد 5 يوليو 2026
11:00 مساءً.. البرازيل VS النرويج
القناة: 1 MAX بتعليق علي سعيد الكعبي
القناة: 3 MAX بتعليق أحمد البلوشي
الفائز يواجه المتأهل من المكسيك وانجلترا
صباح يوم الإثنين 6 يوليو 2026
03:00 صباحاً.. المكسيك VS إنجلترا
القناة: 2 MAX بتعليق حفيظ دراجي
القناة: 4 MAX بتعليق خليل البلوشي
الفائز يواجه المتأهل من المكسيك وانجلترا
الإثنين 6 يوليو 2026
10:00 مساءً .. البرتغال VS إسبانيا
القناة: 1 MAX بتعليق عصام الشوالي
القناة: 3 MAX بتعليق حسن العيدروس
الفائز يواجه المتأهل من أمريكا وبلجيكا
صباح يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
03:00 صباحاً.. أمريكا VS بلجيكا
القناة: 2 MAX بتعليق حفيظ دراجي
القناة: 4 MAX بتعليق عامر الخوذيري
الفائز يواجه المتأهل من إسبانيا والبرتغال
07:00 مساءً.. مصر VS الأرجنتين
القناة: 1 MAX بتعليق علي محمد علي
القناة: 3 MAX بتعليق خليل البلوشي
الفائز يواجه المتأهل من سويسرا وكولومبيا
11:00 مساءً.. كولومبيا VS سويسرا
القناة: 2 MAX بتعليق علي سعيد الكعبي
القناة: 4 MAX بتعليق محمد بركات
الفائز يواجه المتأهل من مصر والأرجنتين