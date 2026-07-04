قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: بكيت بعد الرحيل عن ليفربول.. واليوم أبكي فرحا بإنجاز مصر التاريخي
الأب لسة مطلعش .. تفاصيل صادمة في جريمة العوامية
ليلة الأساطير.. 5 مفاتيح تمنح صلاح التفوق على ميسي في معركة مونديال 2026
تأجيل محاكمة عصام صاصا في سرقة لحن لشيرين عبدالوهاب
مفاجأة | 100 ألف جنيه تجدّد مجرى الأحداث في انهيار عقار منشأة ناصر
وزارة الصحة: ترخيص 20 بنك دم وتجديد تراخيص 3 بنوك في 9 محافظات خلال عام
سفارة السودان تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتأهل المنتخب لدور الـ 16 بالمونديال
بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين
JTWC: إعصار "بافي" يقترب من جزر المحيط الهادئ الأمريكية
اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من تذاكر مباراة مصر والأرجنتين
إنجاز علمي .. طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
ما مصير مسلسل محمد رمضان بعد انسحاب أحمد مراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين

مباراة مصر وأستراليا
مباراة مصر وأستراليا
القسم الرياضي

تنطلق مساء اليوم السبت مباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2026 عقب انتهاء منافسات دور الـ 32.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن إلى دور الـ 16 ليواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن في دور الـ 16 أمام نظيهر منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

مواعيد مباريات دور الـ 16فى المونديال والمعلقين

السبت 4 يوليو 2026

08:00 مساءً.. المغرب VS كندا

القناة: 1 MAX بتعليق جواد بده

القناة: 3 MAX بتعليق عصام الشوالي

الفائز يواجه المتأهل من باراجواي وفرنسا

صباح يوم الأحد 5 يوليو 2026

12:00.. باراجواي VS فرنسا

القناة: 2 MAX بتعليق حسن العيدروس

القناة: 4 MAX بتعليق علي محمد علي

الفائز يواجه المتأهل من المغرب وكندا

الأحد 5 يوليو 2026

11:00 مساءً.. البرازيل VS النرويج

القناة: 1 MAX بتعليق علي سعيد الكعبي

القناة: 3 MAX بتعليق أحمد البلوشي

الفائز يواجه المتأهل من المكسيك وانجلترا

صباح يوم الإثنين 6 يوليو 2026

03:00 صباحاً.. المكسيك VS إنجلترا

القناة: 2 MAX بتعليق حفيظ دراجي

القناة: 4 MAX بتعليق خليل البلوشي

الفائز يواجه المتأهل من المكسيك وانجلترا

الإثنين 6 يوليو 2026

10:00 مساءً .. البرتغال VS إسبانيا

القناة: 1 MAX بتعليق عصام الشوالي

القناة: 3 MAX بتعليق حسن العيدروس

الفائز يواجه المتأهل من أمريكا وبلجيكا

صباح يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

03:00 صباحاً.. أمريكا VS بلجيكا

القناة: 2 MAX بتعليق حفيظ دراجي

القناة: 4 MAX بتعليق عامر الخوذيري

الفائز يواجه المتأهل من إسبانيا والبرتغال

07:00 مساءً.. مصر  VS الأرجنتين

القناة: 1 MAX بتعليق علي محمد علي

القناة: 3 MAX بتعليق خليل البلوشي

الفائز يواجه المتأهل من سويسرا وكولومبيا

11:00 مساءً.. كولومبيا VS سويسرا

القناة: 2 MAX بتعليق علي سعيد الكعبي

القناة: 4 MAX بتعليق محمد بركات

الفائز يواجه المتأهل من مصر والأرجنتين

منتخب مصر كأس العالم مونديال 2026 حسام حسن الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

تداول 6 سفن حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط

الفاعليات

سياحة وفنادق قناة السويس تنظم ملتقى توظيفي لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

حملات تفتيشية

سقوط مصنع بُـن بير سلم في قبضة تموين الفيوم

بالصور

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد