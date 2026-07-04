سفير استراليا يخسر التحدي مع زوجته بعد فوز منتخب مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسفير استراليا في القاهرة رفقة زوجته، أثناء متابعة المباراة التي جمعت منتخبه الوطني أمام مصر في دور ٣٢ ببطولة كأس العالم.

وتحدى السفير زوجته بالفوز في المباراة، بينما خسر التحدي ويعزمها على عشاء مميز بعد فوز المنتخب المصري.

وهنأت سفارة استراليا بالقاهرة، منتخب مصر بالفوز على منتخبهم في الدور ٣٢ من بطولة كأس العالم.

وكتبت السفارة فى منشور لها عبر الحساب الرسمي على فيسبوك: "مبروك يا فراعنة!".

وتابعت: "فخرت السفارة الاسترالية باستضافة عرض خاص للمباراة التاريخية والمثيرة بين أستراليا ومصر كانت مباراة متقاربة، ولكن نهنئ المنتخب المصري ونتمنى له التوفيق في الجولة القادمة!".