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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية اليوم السبت

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بمستهل التعاملات المسائية اليوم السبت بشكل طفيف بالتزامن مع العطلة الرسمية لبورصة الذهب العالمية، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 5900 جنيه مقابل 5925 جنيها بالمستهل بانخفاض 25 جنيها.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر  خلال بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 4 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6745 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6685  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5900 جنيه.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5850 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5055 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5015 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3935 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47.200 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46800 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو209725 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207950 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.23 جنيه مقابل 49.25 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4174 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر بيع الجنيه الذهب الذهب

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