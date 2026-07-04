1000 جنيه مكاسب أسبوعية.. الجنيه الذهب يقفز إلى 47.4 ألف جنيه مع صعود عيار 21

واصل الجنيه الذهب ارتفاعاته في الأسواق المحلية خلال تعاملات السبت 4 يوليو 2026، مدعومًا بصعود أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو ألف جنيه دون احتساب المصنعية.

مكاسب أسبوعية قوية



وارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه منذ بداية الأسبوع الجاري، في واحدة من أكبر الزيادات الأسبوعية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة وحركة الأوقية عالميًا.



الجنيه عند 47.4 ألف



وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 47.4 ألف جنيه للشراء، مقابل 46.88 ألف جنيه للبيع، ليستمر في تحقيق مستويات مرتفعة بالتزامن مع زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.



صعود عيار 21



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 125 جنيهًا منذ مطلع الأسبوع، ليسجل 5925 جنيهًا للشراء و5860 جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6771 جنيهًا للشراء و6697 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 22 نحو 6207 جنيهات للشراء و6139 جنيهًا للبيع.



عيار 18 يرتفع



وسجل الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في بعض المحافظات، نحو 5078 جنيهًا للشراء و5022 جنيهًا للبيع، مواصلًا تحركاته الصعودية بالتزامن مع ارتفاع أسعار السوق المحلية.



الأوقية فوق 4160



وعالميًا، بلغت أسعار أوقية الذهب نحو 4164 دولارًا للشراء و4163 دولارًا للبيع، وسط استمرار حالة الترقب في الأسواق الدولية لقرارات السياسة النقدية العالمية وانعكاساتها على حركة المعدن النفيس.