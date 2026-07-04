محافظ البحر الأحمر يهنئ القيادة السياسية والشعب بتأهل الفراعنة إلى دور الـ16 بكأس العالم

هنأ الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، واصفًا الإنجاز بأنه محطة تاريخية تعكس قوة الإرادة المصرية وروح التحدي.

وأكد المحافظ أن التأهل المستحق جاء ثمرة الأداء المتميز والروح القتالية التي تحلى بها لاعبو المنتخب والجهاز الفني والإداري طوال مباريات دور المجموعات، مشيرًا إلى أن ما حققه المنتخب يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ويعكس المكانة الرياضية التي وصلت إليها مصر على الساحة الدولية.

وقال الدكتور وليد البرقي إن هذا الإنجاز لم يكن مجرد انتصار رياضي، بل يجسد إرادة شعب قادر على تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات، مؤكدًا أن المنتخب الوطني قدم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، واستحق عن جدارة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وأعرب محافظ البحر الأحمر عن تمنياته بمواصلة المنتخب الوطني عروضه القوية خلال منافسات كأس العالم، وتحقيق المزيد من الانتصارات التي تسعد الجماهير المصرية، وترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.

واختتم المحافظ تهنئته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يمثل لحظة فخر لكل أبناء الوطن، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق للمنتخب الوطني في مشواره بالمونديال، ومزيدًا من التقدم والازدهار لمصر تحت قيادتها وشعبها.