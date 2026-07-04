أنشيلوتي يرد على منتقديه: لست عبقريًا.. لكنني بالتأكيد لست أحمق

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ منتخب البرازيل، بقوة على الانتقادات التي تعرض لها خلال منافسات كأس العالم 2026، بعد الأداء غير المقنع للسيليساو في الفوز على اليابان والتأهل إلى دور الـ16.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، جاء انزعاج أنشيلوتي بعد تصاعد الجدل حول أسلوب لعب المنتخب البرازيلي، رغم تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بعدما قلب الفريق تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدفي كاسيميرو وجابرييل مارتينيلي في الشوط الثاني.

انتقادات حادة لأداء البرازيل

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لأداء البرازيل تحت قيادة المدرب الإيطالي، حيث وصف بعض المتابعين أسلوب الفريق بـ"الجامد" و"الخطير"، محذرين من أن استمرار هذا الأداء قد يؤدي إلى خروج مبكر من البطولة.

وعُرف أنشيلوتي طوال مسيرته بهدوئه وقدرته على التعامل مع الضغوط، حتى إنه اكتسب لقب "العراب" خلال فترته في إسبانيا، ونادرًا ما يظهر انفعاله أمام وسائل الإعلام.

لكن المدرب الإيطالي بدا أكثر حدة عندما سُئل عن قدرته على استخراج أفضل ما لدى منتخب البرازيل، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم والمواهب.

جميع الرجال يريدون أن يصبحوا مدربين

وقال أنشيلوتي: "في إيطاليا يقولون إن جميع الرجال يريدون أن يصبحوا مدربين، وجميع النساء مهندسات معماريات".

وأضاف: "لا أعرف إن كنت أفهم كرة القدم أم لا، لكن لا يحق لأحد أن يحكم عليّ في هذا الأمر. المؤكد الوحيد أنني توليت قيادة أكثر من 1400 مباراة".

وتابع: "قد لا يكون ذلك كافيًا لفهم كرة القدم، لكنه بالتأكيد يمثل قدرًا كبيرًا من الخبرة. هناك شخص واحد فقط قاد مباريات أكثر مني، وهو أليكس فيرجسون، الذي يمتلك أكثر من 2000 مباراة".

يتقبل النصائح من الجميع

وأكد المدرب المخضرم أنه يتقبل النصائح من الجميع، لكنه يرى أن الشخص الوحيد القادر حقًا على تقديم نصيحة له هو السير أليكس فيرجسون.

واختتم تصريحاته برسالة لافتة قائلاً: "أنا متأكد بنسبة 100% أنني لست عبقريًا، لكنني في الوقت نفسه متأكد بنسبة 100% أنني لست أحمق".

ويستعد منتخب البرازيل بقيادة أنشيلوتي لخوض مواجهة قوية أمام منتخب النرويج في دور الـ16 بمدينة نيويورك، في اختبار جديد لطموحات السيليساو نحو استعادة لقب كأس العالم.