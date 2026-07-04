تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يفقد 25 جنيهًا في التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الرسمية لبورصة الذهب العالمية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 25 جنيهًا مقارنة ببداية التعاملات.

عيار 21 يتراجع 25 جنيهًا

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 نحو 5900 جنيه، مقابل 5925 جنيهًا في بداية التعاملات، بينما بلغ سعر الشراء 5850 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: بيع 6745 جنيهًا – شراء 6685 جنيهًا.

عيار 21: بيع 5900 جنيه – شراء 5850 جنيهًا.

عيار 18: بيع 5055 جنيهًا – شراء 5015 جنيهًا.

عيار 14: بيع 3935 جنيهًا – شراء 3900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب:

سعر البيع: 47,200 جنيه.

سعر الشراء: 46,800 جنيه.

ويأتي التراجع الطفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية بالتزامن مع توقف التداولات في البورصة العالمية بسبب العطلة الأسبوعية، فيما يترقب المتعاملون عودة الأسواق العالمية لتحديد الاتجاهات الجديدة للأسعار خلال الأسبوع المقبل.