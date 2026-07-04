افتتاح الاوكتاجون المصري.. القلعة العسكرية الجديدة التي ترسم ملامح القوة في مصر

افتتاح الاوكتاجون يمثل محطة بارزة في مسيرة تطوير القدرات الدفاعية المصرية، إذ يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة عسكرية حديثة ومتكاملة، حيث وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة لافتتاحه بشكل رسمي.

افتتاح الاوكتاجون المصري

وتعد القيادة الاستراتيجية للدولة أكبر كيان عسكري وقيادة دفاعية في الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 22 ألف فدان، وتضم نحو 2800 مبنى، من بينها 8 مبان رئيسية تعرف باسم "الأوكتاجون"، إلى جانب منظومات متطورة للقيادة والسيطرة، والأكاديمية العسكرية المصرية، والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، و11 معهدا تعليميا متخصصا، والكلية العسكرية لعلوم الإدارة، ومركز النظم ومراكز البيانات والمعلومات الاستراتيجية، ومركز العمليات الرئيسي، ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، إضافة إلى مركز الإدارة والتشغيل المسؤول عن إدارة جميع المرافق الحيوية.





لم تعد حروب القرن الحادي والعشرين تحسم بقوة النيران وحدها، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على المعلومات، وكفاءة إدارة الأزمات، والتكامل بين منظومات القيادة والسيطرة.

وانطلاقًا من هذا المفهوم، أنشأت مصر القيادة الاستراتيجية للدولة لتجسد رؤية متكاملة في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وهو ما تجسد بوضوح مع افتتاح الاوكتاجون.

أكبر مقر عسكري وقيادة دفاعية في الشرق الأوسط

تمثل القيادة الاستراتيجية للدولة أكبر مقر عسكري وقيادة دفاعية في الشرق الأوسط، كما تصنف ضمن أكبر المجمعات العسكرية والإدارية على مستوى العالم، في انعكاس واضح للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتطوير مؤسساتها الدفاعية، وبناء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، وهو ما عززه افتتاح الاوكتاجون.



ما هو شكل الأوكتاجون؟

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة لإدارة العمليات، والاتصالات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والطوارئ، وفق أحدث المعايير العالمية، وتسهم هذه المنظومة في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة المواقف والسيناريوهات العملياتية، لتبرز أهمية افتتاح الاوكتاجون في دعم منظومة الأمن القومي.

بناء قوة وطنية شاملة

ولا تعكس القيادة الاستراتيجية للدولة مجرد تطوير للبنية العسكرية، وإنما تجسد فلسفة مصر في بناء قوة وطنية شاملة، ترتكز على امتلاك منظومات متقدمة للقيادة والسيطرة والاتصالات وإدارة المعلومات، جنبًا إلى جنب مع أحدث منظومات التسليح، وهو ما يؤكد أهمية افتتاح الاوكتاجون في تطوير القدرات الدفاعية.

منظومة استراتيجية متكاملة لإدارة الدولة

ولا يقتصر دور القيادة الاستراتيجية للدولة على كونها مقرًا لإدارة العمليات العسكرية، بل تمثل منظومة استراتيجية متكاملة تضم أحدث مراكز إدارة البيانات، والشبكات الاستراتيجية، ومراكز التحكم في المرافق، ومنظومات الاتصالات، وأنظمة دعم اتخاذ القرار، بما يضمن جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية والعسكرية، وهو ما يعكس الأهداف التي جاء من أجلها افتتاح الاوكتاجون.

ما هو الأوكتاجون في مصر؟

يمتد هذا الصرح العملاق على مساحة 22 ألف فدان، ويضم نحو 2800 مبنى شيدت وفق أعلى معايير التأمين، ويتوسطه ثمانية مبان رئيسية يطلق عليها اسم "الأوكتاجون"، والتي ترمز إلى الأفرع والإدارات الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، وترتبط هذه المباني بمبانٍ مركزية عبر شبكة متطورة من الممرات الداخلية، بما يحقق سرعة التنسيق بين مختلف الإدارات ودقة اتخاذ القرار، وهي المزايا التي أبرزها افتتاح الاوكتاجون.



تعزيز منظومة القيادة والسيطرة

وبجهد ما يقرب من 18 ألف مهندس وفني وعامل من 455 شركة مدنية، وبإشراف طواقم الهيئة الهندسية، ومن خلال 31 مليون ساعة عمل، أنشئ مركز القيادة وفق تصميم هندسي متطور يحقق أعلى مستويات التكامل بين مراكز القيادة والمنشآت الإدارية والبنية الرقمية.

وتتجاوز مساحة المباني داخل القيادة الاستراتيجية للدولة 4.6 مليون متر مربع، مع مراعاة أعلى درجات الاعتمادية واستمرارية التشغيل، بما يضمن مواصلة العمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف، ويعزز مرونة منظومة القيادة والسيطرة التي يجسدها افتتاح الاوكتاجون.

الأكاديمية العسكرية والمعاهد التعليمية

ولم يقتصر التطوير على البنية العسكرية فقط، بل شمل كذلك المنظومة التعليمية، من خلال إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بكلياتها المختلفة، وإنشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة، بالإضافة إلى 11 معهدا تعليميا متخصصا، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والتخصصي للضباط وفق أحدث المعايير، وهي رؤية متكاملة يعكسها افتتاح الاوكتاجون.

مراكز البيانات والعمليات والدفاع عن الدولة

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة كذلك مركز النظم ومراكز البيانات، التي تمثل بنية معلوماتية متطورة لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بالدولة والجيش المصري وفق أعلى معايير التأمين، إلى جانب مركز البيانات والمعلومات الاستراتيجية، ومركز العمليات الرئيسي، ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، ومركز الإدارة والتشغيل المسؤول عن إدارة جميع المرافق الحيوية والشبكات الخاصة بالكيان الاستراتيجي، من خلال منظومة تشغيل وإدارة تعتمد على الميكنة الكاملة.



وفي المجمل، تعكس القيادة الاستراتيجية للدولة رؤية مصر في بناء قوة عسكرية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة والتشغيل الذكي، بما يجعلها إحدى أبرز أيقونات البنية العسكرية الحديثة في المنطقة، ويؤكد أن افتتاح الاوكتاجون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدرات الدولة الدفاعية.