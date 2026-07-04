الرياض السعودي مستمر في مفاوضات ضم تريزيجيه

أكد الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقلًا عن مصدر، أن نادي الرياض السعودي لم ينسحب من صفقة التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، وما زال متمسكًا بإتمامها.

تريزيجية

وكتب أحمد حسن: “مصدر.. الرياض السعودي لم ينسحب من صفقة تريزيجيه ومستمر فيها.”

وتأتي هذه التطورات في ظل الجدل الدائر خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل تريزيجيه، مع ترقب لحسم موقف الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وكان قد وجه محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، رسالة عقب الفوز على استراليا ضمن منافسات بطولة كأس العالم والتأهل لدور ١٦.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه على فيسبوك: “الحلم ليس مجرد أمنية، بل طريق طويل مليء بالتحديات والصعوبات، طريق لا بد أن نمشيه حتى النهاية لنكتشف أنفسنا، ونعرف لماذا خلقنا الله، وما الهدف الذي وُجدنا من أجله ورغم كل التعب، ورغم كل العقبات، يبقى الإيمان بالحلم هو القوة التي تدفعنا للاستمرار. فالله سبحانه وتعالى لا يزرع حلمًا في قلب إنسان إلا وهو يعلم أنه قادر على تحقيقه اليوم، صُنِعَ التاريخ… وألف مبروك للشعب المصري”.