من رام الله إلى القاهرة .. تأهل الفراعنة يوحّد الفرحة المصرية والفلسطينية

امتدت أصداء تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لتصل إلى فلسطين، ولم تتوقف عند حدود الملاعب أو داخل الشارع المصري؛ حيث تحولت لحظات الحسم إلى مشاهد احتفال عفوية عكست عمق الروابط التاريخية والشعبية بين الشعبين.

مساحة للفرح والأمل

ففي ظل ظروف استثنائية يعيشها الفلسطينيون، وجد كثيرون في الإنجاز المصري مساحة للفرح والأمل، مؤكدين أن الرياضة قادرة على تجاوز الحدود وصناعة لحظات تجمع الشعوب حول مشاعر مشتركة.

مدن الضفة الغربية

وعكست الاحتفالات التي شهدتها مدن الضفة الغربية المكانة التي يحظى بها المنتخب المصري في الوجدان الفلسطيني، باعتباره رمزًا يلتف حوله الملايين في مختلف المناسبات الرياضية.

فرحة فلسطينية بتأهل منتخب مصر

ورصد تقرير بثته قناة القاهرة الإخبارية مظاهر الاحتفال التي عمت عددًا من المدن الفلسطينية عقب تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، في مشهد أكد أن الإنجاز المصري وجد صداه خارج الحدود، خاصة في مدن وبلدات الضفة الغربية.

متابعة المباراة حتى اللحظات الأخيرة

وأشار التقرير إلى أن المقاهي في مدينة رام الله امتلأت بالمشجعين الذين حرصوا على متابعة المباراة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن تنطلق الاحتفالات فور إعلان التأهل، وسط هتافات مؤيدة لمنتخب الفراعنة وأجواء غلبت عليها مشاعر الفخر والسعادة.

تأهل الفراعنة

وأوضح التقرير أن تعلق الفلسطينيين بالمنتخب المصري يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، إذ يرتبط بالمكانة التاريخية التي تحظى بها مصر في الوعي الفلسطيني، وهو ما جعل تأهل الفراعنة مناسبة احتفل بها الفلسطينيون كما لو كانت إنجازًا يخصهم.

عمق العلاقات الأخوية

كما شهدت الاحتفالات رفع العلمين المصري والفلسطيني جنبًا إلى جنب، في صورة عكست عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، ورسخت رسالة مفادها أن الرياضة تظل واحدة من أقوى وسائل التقارب الإنساني، وأن فرحة الإنجاز يمكن أن تتجاوز الحدود لتوحد القلوب قبل الجماهير.