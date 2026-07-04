رئيس مدينة سفاجا يتابع معاينة مواقع إنشاء وحدات سكنية جديدة تنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع العمراني

رافق اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، لجنة من مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإقامة مشروعات إسكان جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بوضع خطة متكاملة لزيادة عدد الوحدات السكنية بمدينة سفاجا وتلبية احتياجات المواطنين.

وترأس اللجنة المهندس محمد عبدالمنعم، وكيل أول وزارة الإسكان ومدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر، بمشاركة رؤساء الإدارات والأقسام الفنية بالمديرية، إلى جانب مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وشملت الجولة إجراء معاينات ميدانية لعدد من المواقع المرشحة بمختلف أنحاء المدينة، بهدف تقييم مدى ملاءمتها لإقامة مشروعات إسكان جديدة، وفق الاشتراطات الفنية والتخطيطية المعتمدة، بما يحقق أفضل استغلال للأراضي المتاحة.

وباشرت اللجنة تنفيذ أعمال الرفع المساحي للمواقع التي وقع عليها الاختيار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لطرحها على الشركات المنفذة والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان خلال المرحلة المقبلة.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل أن الوحدة المحلية ستقدم جميع أوجه الدعم والتنسيق مع مديرية الإسكان والجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة المحافظة للتوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطلب المتزايد على الإسكان، ودعم جهود التنمية العمرانية المستدامة بمدينة سفاجا، وتحسين جودة الحياة لأبنائها.