رئيس حي جنوب الغردقة يوقف أعمال بناء وتدعيم مخالفة بمنطقة الكهف

أوقفت رئاسة حي جنوب الغردقة أعمال بناء وتدعيم مخالفة لأحد العقارات بمنطقة الكهف، مع مصادرة المعدات المستخدمة، وذلك في إطار الحملات المستمرة للتصدي لمخالفات البناء وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة مواجهة جميع أشكال البناء المخالف والإشغالات والتعامل معها في مهدها.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مساعد رئيس الحي بسرعة الانتقال إلى موقع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس الحي أن المتابعة الميدانية المكثفة أسفرت عن رصد قيام أحد المواطنين بتنفيذ أعمال بناء وتدعيم وإجراء تعديلات معمارية بأحد العقارات بمنطقة الكهف دون الحصول على تراخيص الترميم والتدعيم المطلوبة، بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أنه فور الانتقال إلى موقع البلاغ، تم إيقاف جميع الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون.

وأكد اللواء أحمد جبر أن رئاسة حي جنوب تواصل حملاتها الميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي الدولة أو إشغالات تعوق الحركة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على الانضباط العمراني والمظهر الحضاري بمدينة الغردقة.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لتعزيز الرقابة الميدانية، ومنع ظهور أي عشوائيات أو مخالفات جديدة، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني وتحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.