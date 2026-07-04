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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بورصة الدواجن اليوم .. استقرار الأسعار وتخفيضات كبرى على الكميات

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات

شهدت أسواق الدواجن والطيور الحية اليوم السبت 4 يوليو، حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

وجاءت تعاملات اليوم محملة بمجموعة من العروض الترويجية والتخفيضات الجاذبة عند الشراء بالكميات، والتي أعلن عنها عدد من كبار التجار ومحلات الطيور لتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ الحية اليوم (البيضاء والبلدي)

وسجلت أسعار الدواجن الحية بمختلف أنواعها تفاوتًا يناسب جميع الميزانيات، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: استقر سعر الكيلو عند 70 جنيهًا، في حين شملت العروض تخفيضًا عند شراء وزن 10 كيلوجرام ليصل سعره إلى 650 جنيهًا (بدلاً من 700 جنيه).

الفراخ البلدي: سجل الكيلو 100 جنيه، ودخلت ضمن العروض لتباع الـ 10 كيلوجرام بسعر 899 جنيهًا.

الفراخ البلدي الصعيدي وحشو: سجلت 120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن

الأمهات: تراجعت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء لتسجل 50 جنيهًا فقط للكيلو، بينما سجلت ديوك الأمهات البلدي 90 جنيهًا للكيلو.

وطرح التُجار عرضاً خاصاً على "الفراخ البلدي العتاقي"، يشمل شراء 5 فرخات (إجمالي وزن كيلو ونصف) بسعر 500 جنيه فقط، وهو العرض الذي لاقى استحسانًا كبيرًا من ربات البيوت.

أسعار الطيور الأخرى (بط، رومي، حمام، وأرانب)

واصلت أسعار الطيور الفاخرة استقرارها في الأسواق ومحلات التجزئة اليوم وجاءت كالآتي:

أسعار الدواجن اليوم
نوع الطيورسعر الكيلو / الجوز
بط بلدي130 جنيهًا / للكيلو
رومي بلدي150 جنيهًا / للكيلو
وز شامورت120 جنيهًا / للكيلو
أرانب بلدي120 جنيهًا / للكيلو
حمام جامبو240 جنيهًا / للجوز

أسعار مشتقات الدواجن (البانيه والشيش والأجزاء)

وشهدت مجزءات الفراخ عروض التوفير الذكي التي تتيح للمستهلك الشراء بكميات أكبر وتوفير عشرات الجنيهات:

البانيه: سجل سعر الكيلو الفردي 180 جنيهًا، بينما جاء عرض الثلاثة كيلوجرام بسعر 500 جنيه (بتوفير 40 جنيهًا).

الشيش طاووق والشاورما: استقر الكيلو عند 170 جنيهًا، مع عرض خاص لشراء 4 كيلوجرام بسعر 600 جنيه (بتوفير 80 جنيهًا).

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الأوراك: سجل الكيلو 80 جنيهًا، وبلغ سعر الـ 5 كيلوجرام 350 جنيهًا.

الدبابيس والحمام الكداب والصدور بالعظم: تساوت أسعارهم عند 120 جنيهًا للكيلو الفردي، وجاء عرض الـ 5 كيلوجرام لأي منهم بسعر 500 جنيه (بتوفير 100 جنيه كاملة).

الكبد والقوانص: سجل الكيلو 100 جنيه، ويباع العرض وزن 2.5 كيلو بسعر 200 جنيه.

الأجنحة والوينجز: استقرت عند السعر الاقتصادي بـ 50 جنيهًا للكيلو.

وقد تشهد تفاوتًا طفيفًا من منطقة سكنية إلى أخرى بحسب تكاليف النقل ومحلات التجزئة، إلا أن المؤشرات العامة تُظهر وفرة في المعروض تلبي احتياجات الأسواق.

أسعار الدواجن في مصر
الدواجن أسعار الطيور أسعار الدواجن الفراخ البانيه

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