وزير الخارجية : فرح الأشقاء العرب والأفارقة بفوز مصر يعكس عمق الوشائج المشتركة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ، أن مصر تعتز دائماً بانتمائها العربي والإفريقي، مشيرا إلى أن مشاعر الفرح العارم التي ظهرت من جانب أشقائنا العرب والأفارقة عقب فوز منتخب مصر على نظيره الاسترالي في كأس العالم هي مشاعر طبيعية تعكس دون شك عمق الوشائج والروابط المشتركة التى تربط مصر بأشقائها العرب والأفارقة .

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مظاهر الفرحة العارمة التي عمت قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عقب فوز المنتخب المصري الليلة الماضية في كأس العالم ومظاهر الفرح المماثلة التي بدت في العديد من العواصم والمدن العربية والإفريقية وأيضا من جانب الجاليات العربية والإفريقية في مصر وانطباعاته عما تعكسه هذه المشاعر والتظاهرات.



وقال وزير الخارجية - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويتسا - إن الشعب المصري يفرح لفرح كل الأشقاء العرب والأفارقة ويحزن ويغتم لكل مظاهر الحزن لأي شىء سيء يحدث لهذه الدول، وهذه المشاعر الطبيعية تعكس الترابط بين الدول العربية الشقيقة والدول الإفريقية الشقيقة وبين الشعوب، وأننا جميعاً يربط بيننا مصير مشترك وتاريخ واحد وآلام واحدة وآمال واحدة.



وقال إنه تأثر كثيرا وشعر بسعادة بالغة كما جميع المصريين بأن أشقائنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا وهو أمر ليس مستغرباً ، وهو أمر يكنه الشعب المصري أيضا لأشقائنا فى المنطقة وإفريقيا حينما تصل أى دولة عربية لمرتبة متميزة .



وقال إنه لم يشعر بالدهشة ولكن بالسعادة البالغة لما شاهدناه وهو ما يعيد تأكيد القيم التي نشأنا عليها بأننا أمة واحدة ومصيرنا مشترك وآمالنا مشتركة، وبأنه وتضامننا وتآذزنا نستطيع أن نحقق الكثير وأنه لا توجد دولة عربية أو إفريقية أن تواجه التحديات بشكل فردي وأن الاتحاد يظل هو القوة.