سائق يحول سيارة فورد F-150 الشهيرة إلى "موزة ضخمة"

تحمل تعديلات السيارات دائمًا طابعًا شخصيًا يعكس شغف أصحابها، لكن تعديل شاحنة بيك أب كلاسيكية ليتحول هيكلها بالكامل إلى ثمرة فاكهة ضخمة تسير في الشوارع يعد نوعًا فريدًا من الفن والهندسة الجريئة.

وحول البريطاني المقيم في الولايات المتحدة، ستيف بريثويت، شاحنته من طراز فورد إف 150 (Ford F-150) موديل 1993 ماديًا إلى سيارة على شكل ثمرة موزة عملاقة يبلغ طولها 23 قدمًا بالكامل، مما جعله السائق الأكثر إيقافًا من قبل رجال الشرطة في أمريكا، ليس بسبب ارتكابه مخالفات مرورية، بل لرغبة الضباط فوريًا في استكشاف هذه المركبة الغريبة.

وتتميز هذه السيارة الطريفة هندسيًا باحتوائها على 4 مقاعد مصطفة بشكل طولي خلف بعضها البعض، مما يتيح للركاب الاستمتاع برحلة فريدة من نوعها تلفت الأنظار في كل مكان.

ويعيش "بريثويت" وهو في الأصل من مواطني مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة الأمريكية، في ولاية ميشيجان الأمريكية منذ ما يقرب من 40 عامًا، حيث حظي بشهرة واسعة بفضل فكرته المبتكرة التي بدأت فوريًا قبل أكثر من 15 عامًا.

الصدفة خلف الفكرة: ثمرة موزة في محطة وقود تلهم المصمم ماديًا

جاءت فكرة تحويل الشاحنة التقليدية إلى هذا المجسم المتحرك بطريقة عفوية للغاية؛ فوفقًا لتقرير نشرته شبكة "KBZK" الإخبارية، كان بريثويت ينتظر دوره في إحدى محطات الوقود، ولمح فجأة ثمرة موزة موضوعة بالقرب من مكتب تسجيل النقد (الكاشير). وفور رؤيتها، بدأ يتخيل لوجستيًا وهندسيًا كيف يمكن لهذه الثمرة أن تتحرك على الطرقات السريعة وسط السيارات التقليدية، وهو التخيل الذي فجر ضحكاته فوريًا في تلك اللحظة.

وتحدث بريثويت مسترجعًا تلك الذكرى الحاسمة في مسيرته مع التعديل قائلاً: "لقد تخيلت تلك الموزة وهي تسير فوريًا في الشارع، وتتحرك بسلاسة على الطريق، وبدأت في الضحك بصوت عالٍ".

وأضاف موضحًا الدافع وراء هذا المشروع الميكانيكي الضخم: "لقد فكرت حينها وقلت لنفسي، إذا كان مجرد تخيل هذا الأمر يجعلني أضحك الآن ويبهجني، فأنا سأقوم ببنائه ماديًا وتحويله إلى حقيقة ملموسة".

موزة فورد

مواصفات الشاحنة المعدلة والتحديات اللوجستية على الطرقات لعام 2026 الحالي

تطلب تحويل الشاحنة فورد F-150 الجافة إلى سيارة الموزة مجهودًا هندسيًا كبيرًا لتعديل الشاسيه الخارجي وتوزيع الأوزان ماديًا، مع الحفاظ على كفاءة المحرك وناقل الحركة التشغيلي لضمان قدرتها على السير لمسافات طويلة بنهاية عام 2026 الحالي.

ورغم أن السيارة تبدو كأرجوحة ترفيهية، إلا أنها مرخصة ومجهزة بكافة وسائل الأمان الأساسية التي تسمح لها بالتنقل القانوني بين الولايات.

ويواجه بريثويت بشكل مستمر مواقف طريفة مع دوريات الطرق السريعة؛ حيث تلاحقه سيارات الشرطة فوريًا وتطالبه بالتوقف على جانب الطريق.

ويوضح صاحب السيارة أن هذه التوقيفات المتكررة لا تهدف إلى تحرير مخالفات، بل يستغلها الضباط لالتقاط الصور التذكارية مع المركبة الفاخرة بغرابتها، وتفحص تصميمها الهيكلي الفريد، مما جعلها وسيلة مبيعات تسويقية متنقلة تنشر البهجة أينما حلت في شوارع أمريكا لعام 2026 الحالي.