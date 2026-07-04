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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 1190 عسكريا روسيا الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في أوكرانيا فبراير 2022، إلى نحو مليون و408 آلاف و340 جنديا، من بينهم 1190 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 12074 دبابة، و24869 مركبة قتالية مدرعة، و45325 نظام مدفعية، و1913 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1469 من أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و1815 نظاما أرضيا آليا، و389110 طائرات مسيرة، و4847 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و115644 من المركبات وخزانات الوقود، و4385 من وحدات المعدات الخاصة.
 

الجيش الأوكراني العسكريين الروس الحرب أوكرانيا الصواريخ

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