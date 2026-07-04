معاريف: أزمة أخلاقية تهز الجيش الإسرائيلي وتُقوض ثقة الجنود بقيادته

حذر أكاديميان إسرائيليان من وجود أزمة أخلاقية متفاقمة داخل الجيش الإسرائيلي، مؤكدين أن حوادث الإساءة للمقدسات الدينية في جنوب لبنان كشفت عن إخفاقات قيادية وقيمية تتجاوز تصرفات جنود أفراد، وتمس منظومة القيادة العسكرية بأكملها.



وفي مقال رأي نشرته صحيفة معاريف، رأى أستاذ الأخلاقيات المهنية آسا كاشر والعميد احتياط شلومو كوهين أن تكرار وقائع الاعتداء على تماثيل دينية في كنائس جنوب لبنان يعكس فشلا في الرقابة والقيادة، مشيرين إلى أن معاقبة الجنود المتورطين وحدها لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة.

وأكد الكاتبان أن هذه الحوادث، إلى جانب تداعيات هجوم السابع من أكتوبر، أسهمت في تآكل ثقة الجنود بقادتهم، وكذلك ثقة الرأي العام الإسرائيلي بالمؤسسة العسكرية، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبًا على كفاءة الجيش ودعمه المجتمعي.

ودعا المقال إلى اتخاذ خطوات لإعادة بناء الثقة داخل الجيش، من بينها تعزيز الشفافية في تعيين القيادات العسكرية، وإخضاع المرشحين للمناصب العليا لتقييم أخلاقي مستقل، والتشديد على احترام المقدسات والثقافات المحلية، إضافة إلى منح رئيس الأركان صلاحية أوسع في تعيين كبار الضباط بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.

واعتبر الكاتبان أن استعادة ثقة الجنود والمجتمع في القيادة العسكرية أصبحت ضرورة للحفاظ على فاعلية الجيش، مؤكدين أن القيادة مطالبة بالالتزام بالقانون والأخلاقيات العسكرية وقيم الديمقراطية في جميع عملياتها.