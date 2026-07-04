محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة كوبري مشاة همفرس ببولاق الدكرور | صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي بولاق الدكرور في تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري مشاة همفرس ومحيطة وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع المخلفات والرتش والإشغالات إلى جانب طلاء الأسوار وتركيب البلدورات وتنفيذ أعمال الإنترلوك بمحيط الكوبري بما يسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والمنشآت العامة مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

ومن جانبه أكد طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور أنه تم تحسين كفاءة الانارة بالكوبري ومحيطة مع استمرار التمركز بالقطاع لمنع أي تعديات والحفاظ علي المظهر الحضاري.