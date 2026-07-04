سياحة وفنادق قناة السويس تنظم ملتقى توظيفي لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس ، فعاليات الملتقى التوظيفي والتدريبي السابع، والذي تضمن إقامة Career Lab 2026 بقاعة المناقشات بالكلية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدولة المصرية ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتنفيذًا لاستراتيجية بناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و بإشراف الدكتورة فاتن العليمي عميد كلية السياحة والفنادق، وبإشراف وتنفيذ الدكتورة سمر محمد مصلح وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهدف الملتقى، دعم طلاب الكلية وخريجيها وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة فرص للتدريب والتوظيف المباشر، إلى جانب تعزيز التواصل بين الكلية ومؤسسات القطاعين السياحي والفندقي، بما يسهم في التعرف على احتياجات سوق العمل ومتطلباته.

وشهدت الفعاليات مشاركة فندق ميركيور الإسماعيلية، ومجموعة فنادق ستيلا سي كلوب وستيلا جولف – العين السخنة، وشركة Pledge بالإسماعيلية، حيث قدم ممثلو الجهات المشاركة عروضًا متنوعة للتدريب والتوظيف لطلاب الكلية وخريجيها، كما استعرضوا متطلبات سوق العمل والمهارات المهنية اللازمة للالتحاق بالوظائف في القطاعين السياحي والفندقي.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس على دعم جهود الدولة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ورفع جاهزية الخريجين للمنافسة في مختلف مجالات العمل، من خلال توفير فرص للتدريب والتوظيف وتعزيز التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.