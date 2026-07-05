بعد دقائق من الواقعة.. أم تنتقم لابنتها بإنهاء حياة المتهمة بطلق نارى

أنهت ربة منزل حياة المتهمة بقتل ابنتها، بعد دقائق من الواقعة التى تبادل خلالها طرفى المشاجرة "سيدات" إطلاق النيران بسبب خلافات قديمة بينهما فى قرية نجع عزوز بدشنا شمال قنا.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة بعد دقائق من ارتكاب الجريمة، فيما تكثف جهودها للسيطرة على الموقف بالمنطقة التى شهدت المشاجرة بين السيدات.





وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بمصرع “مديحة. ك”، 45 عاما، على يد جارتها “ش”، 32 عاما، بطلق ناري بنجع عزوز في دشنا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، للسيطرة على الموقف، وتمكنت من ضبط المتهمة بإنهاء حياة جارتها، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات جيرة قديمة بين الطرفين، انتهت لتبادل اطلاق نار، نتج عنه مصرع ربة منزل.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





