ستات مفترية.. ربة منزل تنهى حياة جارتها بطلق نارى فى قنا

لقيت ربة منزل مصرعها بطلق نارى على يد جارتها، بسبب خلافات الجيرة بقرية نجع عزوز في دشنا شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع مديحة. ك 45 عاما، على يد جارتها بطلق ناري بنجع عزوز في دشنا.





انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، للسيطرة على الموقف، وتمكنت من ضبط المتهمة بإنهاء حياة جارتها، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات جيرة قديمة بين الطرفين، انتهت لتبادل اطلاق نار، نتج عنه مصرع ربة المنزل.



تحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

