الوطنية للانتخابات تستضيف أعمال الدورة العاشرة للمنتدى القارى السنوى لهيئات إدارة الانتخابات فى أفريقيا

تستضيف الهيئة الوطنية للانتخابات أعمال الدورة العاشرة للمنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية، في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات النظيرة لا سيما في دول القارة الأفريقيةوذلك بمدينة شرم الشيخ يومي ٦ و ٧ من شهر يوليو الجاري.

كما ستعقد في إطار أعمال المنتدى وجلساته ومناقشاته العلمية، التي ستشهد مشاركة دولية وأفريقية واسعة، الجمعية العامة لرابطة الهيئات الانتخابية الأفريقية.

وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تنظيم هذا الحدث المهم على أرض مصر، يأتي في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في محيطها الأفريقي، في ظل إيمان وقناعة راسخين من القيادة السياسية وكافة المؤسسات الدستورية بوحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة الأفريقية، وأهمية تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، وتعظيم دور المؤسسات ذات الصلة المباشرة بحماية مسار العمل الديمقراطي وحقوق الشعوب.

وأضاف أن هذا المنتدى، الذي تأسس تحت مظلة الاتحاد الأفريقي منذ العام ۲۰۱۲ ، يمثل منصة تفاعلية مستدامة تتيح لرؤساء وممثلي الهيئات والمفوضيات المكلفة بالإدارة والإشراف على الانتخابات في الدول الأفريقية، تبادل الرؤى وأفضل الممارسات في مجال إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين.

وأشار إلى أن انعقاد المنتدى للمرة الأولى في مصر، بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الوطنية للانتخابات، إنما يعكس الثقة الدولية والأفريقية وقدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بتعزيز الحوار والتعاون البناء وتوثيق الروابط بين الأشقاء الأفارقة.

وتحمل الدورة العاشرة من المنتدى، التي تنعقد هذا العام، عنوان "تصويت الجاليات في الخارج التقدم الفجوات، والآفاق المستقبلية".. حيث ستركز الجلسات على هذا المحور الانتخابي، مع مناقشة تطوير آليات مشاركة المواطنين المقيمين بالخارج في العمليات الانتخابية وتعزيز الشفافية وشمول المشاركة.

ويشارك في تنظيم أعمال المنتدى إدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع رابطة الهيئات الانتخابية الأفريقية، والمركز الأوروبي للدعم الانتخابي.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى في دورته السنوية التي تستضيفها مصر ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، مشاركة رفيعة المستوى تشمل عددا كبيرا من الهيئات الانتخابية الأفريقية، فضلا عن المؤسسات الدولية والأممية والإقليمية، بأكثر من ۱۰۰ مشارك يمثلون عشرات الهيئات والجهات والمؤسسات والوفود الرسمية.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة في أعمال المنتدى : مفوضية الاتحاد الأفريقي ورابطة الهيئات الانتخابية الأفريقية، والمركز الأوروبي للدعم الانتخابي وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي ومجموعة شرق أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

كما تشمل الدول الممثلة بوفود رسمية في أعمال المنتدى، إلى جانب الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، كلا من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة ليبيا وتونس، وموريتانيا ونيجيريا، وغانا، وكينيا وأوغندا وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني، ومالاوي وموزمبيق، وأنجولا والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والجابون، وجيبوتي، وجزر القمر، والصومال، وجنوب السودان، وسيراليون، وليبيريا، والسنغال، وتوجو، وبنين، والرأس الأخضر وغينيا، وجامبيا، وسيشل وغيرها.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية والعلمية المتخصصة في شئون الانتخابات على رأسها "نظرة عامة على المواطنين الأفارقة بالخارج وأهمية مشاركتهم السياسية"، و"تنفيذ تصويت المغتربين والتحديات بين التشريعات والتطبيق العملي"، و"التحديات المتعلقة بالتكلفة واللوجستيات في إدارة تصويت الخارج"، و"القضايا المستجدة والتوصيات المستقبلية وتطوير آليات التصويت خارج الدولة."