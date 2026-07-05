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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية وسلامة الغذاء ويؤكد استمرار الرقابة اليومية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت على مخابز الخبز المدعم بنطاق بندر السنطة، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات التموينية ببندر السنطة عن تحرير 7 محاضر، تضمنت 5 مخالفات نقص وزن بواقع 15 و13 و9 و8 و8 جرامات، إلى جانب محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية 

كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمرور على المخابز المستهدفة، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة ببندر السنطة إلى 14 محضرًا.

ردع مخالفين 

وفي السياق ذاته، شنت مديرية التموين بالغربية حملة مكبرة على نطاق بندر المحلة، أسفرت عن تحرير 33 محضرًا، شملت 25 محضرًا لنقص وزن الخبز، و4 محاضر للتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 30 شيكارة، ومحضرًا لتجميع 163 بطاقة تموينية، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و4 محاضر لعدم وجود سجل، ومحضرًا لعدم وجود لوحة تشغيل.

تحرك أمني 

كما نفذت إدارة تموين مركز المحلة حملة رقابية أسفرت عن تحرير 13 محضرًا، تضمنت 9 محاضر لنقص الوزن، ومحضرًا للتصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرًا لعدم وجود سجل.

وفي السياق نفسه، شنت إدارة تموين السنطة حملة رقابية أسفرت عن تحرير 8 محاضر، بواقع 5 محاضر لنقص الوزن و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

غرامات ومحاضر رسمية 

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية 68 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز، وصون حقوق أهالينا، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين غرامات فورية

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