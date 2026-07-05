خلافات الجيرة السبب.. ضبط متهمة فى واقعة مشاجرة سيدات نجع عزوز بقنا

تمكنت قوة أمنية بمركز دشنا شمال قنا، من ضبط إحدى المتهمات فى واقعة مقتل سيدتين إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، فى قرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا شمال قنا.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدات بقرية نجع عزوز، استخدم خلالها سلاح آلي نتيجة خلافات جيرة فيما بينهم.

وتبين مصرع مديحة .ك”، 26 عامًا، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، فيما لقيت أخرى مصرعها بطلق نارى، انتقاماً للمبنى عليها،، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.



وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، للسيطرة على الموقف، وتمكنت من ضبط المتهمة بإنهاء حياة جارتها، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات جيرة قديمة بين الطرفين، انتهت لتبادل اطلاق نار، نتج عنه مصرع ربة المنزل.