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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على أرض الغربية.. «الأزهر» يجمع علماء الأمة في مؤتمر دولي يرسم آفاقًا جديدة لخدمة القرآن الكريم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، الذي عُقد تحت عنوان «القراءات القرآنية والتكامل المعرفي بين علوم اللغة والشريعة – جهود مؤسسية وبحثية»، مؤكدًا أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي على أرض محافظة الغربية يمثل مصدر فخر واعتزاز، ويعكس ما تحظى به المحافظة من مكانة علمية وأزهرية عريقة، باعتبارها إحدى القلاع التي حملت رسالة العلم الشرعي وأسهمت عبر تاريخها في تخريج أجيال من العلماء والقراء الذين أثروا الحياة العلمية في مصر والعالم الإسلامي.

توجيهات محافظ الغربية 

ويعقد المؤتمر تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق، وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نواب رئيس جامعة الازهر ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية ،وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه مؤسسة الأزهر الشريف لدعم البحث العلمي وخدمة القرآن الكريم وعلومه، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية داخل مصر وخارجها.

دعم جامعة الأزهر 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن الأزهر الشريف سيظل الحصن المنيع للفكر الوسطي المعتدل، ومنارة للعلم والمعرفة، وصاحب الدور التاريخي في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم التسامح والاعتدال، مشيدًا بما تبذله جامعة الأزهر وكلية القرآن الكريم بطنطا من جهود علمية وبحثية متميزة لخدمة كتاب الله، وإعداد أجيال من العلماء والباحثين والقراء الذين يحملون رسالة القرآن الكريم إلى مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة مصر وريادتها العلمية والدينية.

وأوضح المحافظ أن استضافة الغربية لهذا المؤتمر الدولي تؤكد أن المحافظة أصبحت محطة رئيسية للفعاليات العلمية الكبرى، وأن احتضانها لهذا الجمع من العلماء والباحثين والمتخصصين من داخل مصر وخارجها يمثل إضافة حقيقية لمسيرتها العلمية والثقافية، خاصة في ظل ما يناقشه المؤتمر من محاور تتناول التكامل بين علوم القراءات واللغة العربية والشريعة الإسلامية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الدراسات القرآنية، بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ في الوقت ذاته على أصالة التراث الإسلامي.

تحسين خدمات والأنشطة العلمي 

وفي ختام فعاليات المؤتمر، أهدت جامعة الأزهر درعها إلى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تقديرًا لدعمه المستمر للأنشطة العلمية، واهتمامه بتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدينية، ودوره في دعم الفعاليات التي تعكس المكانة العلمية والثقافية لمحافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية جامعة الازهر الشريف مؤتمر علمي أعضاء هيئة التدريس

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