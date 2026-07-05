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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير الطرق ومداخل مدينة بدر

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
أ ش أ

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية ورفع كفاءة مداخل مدينة بدر، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لشئون المرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وتفقدت وزيرة الإسكان أعمال تطوير مدخل مدينة بدر من طريق القاهرة/ السويس، والتي تشمل تنفيذ الطبقة السطحية للأسفلت، وأعمال تنسيق الموقع بالجزيرة الوسطى، وتهذيب الزراعات على جانبي الطريق، إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الحرية بطول نحو 3.6 كيلومتر، وطريق المشير أحمد بدوي من الجامعة الروسية حتى الدائري الصناعي بطول 1.5 كيلومتر.

كما تابعت الوزيرة أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، وتنفيذ شبكات الري الحديثة، وزراعة المساحات المحيطة بمداخل المدينة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإبراز الطابع الحضاري لمدينة بدر، في إطار خطة الوزارة لتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

وخلال الجولة، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الطرق وأعمال الزراعة والتجميل، والتوسع في أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويضمن استدامة ما يتم تنفيذه من أعمال.

وأكدت وزيرة الإسكان أن تطوير مداخل المدن الجديدة والمحاور الرئيسية بها يمثل أحد المحاور في استراتيجية الوزارة لتحسين المشهد الحضاري، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية لجميع المشروعات، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يواكب ما تشهده المدن الجديدة من طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة.

ومن جانبه، استعرض المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، مؤكداً استمرار العمل على مدار الساعة لتحويل مدينة بدر إلى نموذج حضاري متكامل يعكس حجم التنمية التي تشهدها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ في مختلف المشروعات.

الإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية

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