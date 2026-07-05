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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تستمع إلى أحد سكان مشروع سكن الموظفين المنتقلين للعاصمة بمدينة بدر

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
أ ش أ

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، أجرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية اليوم بمدينة بدر، استهلتها بمتابعة سير العمل بمشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة “زهرة العاصمة”، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

واستهلت وزيرة الإسكان الجولة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض معدلات الإنجاز، وآليات دفع العمل وتذليل أي معوقات، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والانتهاء من تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتفقدت الوزيرة أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، التي تضم نحو 463 عمارة سكنية بإجمالي 11,112 وحدة سكنية كاملة التشطيب، والمقامة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 268 فدانًا، حيث اطلعت على معدلات التنفيذ بالموقع، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال. كما تابعت أعمال المرحلة الثالثة، التي تضم 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة سكنية، بما يسهم في توفير مجتمع عمراني متكامل يخدم العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة وأسرهم.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توفير الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الوزارة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، مشددةً على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال المتبقية، لضمان جاهزية المشروع بكامل مكوناته السكنية والخدمية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروع “زهرة العاصمة” بمدينة بدر يُعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذها الوزارة لدعم انتقال العاملين إلى العاصمة الجديدة، مشيرةً إلى أن الوزارة تتابع بصورة دورية جميع مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات القياسية، بما يعكس توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وحرصت وزيرة الإسكان، خلال جولتها بمشروع “زهرة العاصمة”، على الاستماع إلى أحد سكان المشروع للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة ومدى توافر مرافق مياه الشرب والكهرباء، حيث أكد انتظام الخدمات وتوافرها بصورة كاملة. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تحرص على تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

كما تفقدت وزيرة الإسكان إحدى الوحدات السكنية بالمشروع، للاطمئنان على جودة التشطيبات.

وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة معايير الجودة والكفاءة المهندس أحمد عمران وزيرة الإسكان العاصمة الجديدة المهندسة راندة المنشاوي

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