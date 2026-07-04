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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خلال يومين.. تفاصيل حجز شقق الإسكان في 6 مدن جديدة بمساحات متنوعة

شقق الاسكان
شقق الاسكان
أحمد أيمن

تستعد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لطرح مجموعة جديدة من الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمختلف فئات المواطنين الراغبين في التملك، وذلك من خلال مشروعات سكنية بمواقع حيوية ومساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسر المختلفة.

تشمل الوحدات المطروحة مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان و15 مايو، إلى جانب عدد من المشروعات السكنية في السويس وبورسعيد والعريش.

وتتنوع مساحات الوحدات بين 47 مترًا مربعًا و155 مترًا مربعًا، ما يمنح المتقدمين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.

تفاصيل حجز شقق الإسكان

أعلنت الهيئة أن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالحجز ستكون متاحة اعتبارًا من يوم الإثنين 6 يوليو 2026 وحتى الخميس 30 يوليو 2026، وذلك من خلال المقر الرئيسي للهيئة، بالإضافة إلى فروعها في السويس وبورسعيد والعريش ومبنى محافظة شمال سيناء.

وأكدت أن جميع إجراءات الحجز والتخصيص ستتم وفق ضوابط واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وفيما يتعلق بآلية الحجز، يتعين على الراغبين في التقدم شراء كراسة الشروط للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالوحدات والأسعار وأنظمة السداد، سواء بنظام الدفع النقدي أو التقسيط.

كما يجب استكمال استمارة الحجز وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وسداد قيمة جدية الحجز المطلوبة.

تفاصيل سداد شقق الإسكان

بالنسبة للراغبين في الشراء النقدي، فيتم سداد قيمة الوحدة بالكامل واختيار الوحدة المناسبة ثم استكمال إجراءات التعاقد.

وفي حال كانت الوحدة غير جاهزة للتسليم أو التعاقد الفوري، يحصل العميل على خطاب تخصيص يثبت أحقيته في الوحدة التي اختارها.

وبالنسبة لنظام التقسيط، يشترط سداد مبلغ جدية الحجز والدخول في القرعة العلنية.

وعقب الفوز بإحدى الوحدات، يقوم المتقدم باستكمال إجراءات التخصيص وسداد الدفعات المحددة وفقًا لما هو وارد في كراسة الشروط، ثم التوقيع على المستندات الخاصة بالوحدة واستخراج خطاب التخصيص.

كما أوضحت الهيئة أنه في حال جاهزية الوحدة يتم التعاقد والاستلام مباشرة، بينما يتم إخطار العميل رسميًا عند اكتمال تجهيز الوحدة إذا كانت لا تزال تحت التنفيذ.

كذلك سيتم اختيار قوائم انتظار لكل مساحة مطروحة، بحيث يتم تصعيد المتقدمين الاحتياطيين في حالة اعتذار أو انسحاب أي من الفائزين بالوحدات.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير مزيد من الفرص السكنية للمواطنين في المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

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