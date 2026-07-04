وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بعددٍ من المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من المشروعات السكنية والخدمية والتنموية بالمدن الجديدة.

وذلك في إطار خطة الوزارة لدفع معدلات التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم محاور العمل داخل الوزارة، مشددة على ضرورة استمرار الجولات التفقدية بمواقع المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وسرعة الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، والتنسيق الكامل بين أجهزة المدن والشركات المنفذة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، تلقت الوزيرة تقريراً عن نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، لمتابعة مستجدات المشروعات، ويشمل الجولة التي قام بها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بمدينة العبور، بحضور المهندس تامر جبر، رئيس جهاز المدينة وعددٍ من مسئولي الهيئة والجهاز، والتي شملت مشروع مستشفى العبور، التي تنفذه الوزارة، حيث تم الوقوف على معدلات التنفيذ والتشطيبات والتجهيزات النهائية، إلى جانب متابعة الأعمال المتبقية تمهيدًا للافتتاح الكامل للمستشفى، بالتنسيق مع الجهات المعنية باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي تمثل إضافة قوية للمنظومة الخدمية بمدينة العبور والمدن المحيطة.

مشروع ظلال

كما شملت جولة نائب رئيس الهيئة، متابعة مشروع "ظلال" للإسكان الفاخر لمراجعة معدلات تنفيذ الوحدات السكنية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال المرافق وتنسيق الموقع العام والخدمات الملحقة بالمشروع، للتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة.

أكتوبر الجديدة

كما تابعت الوزيرة خلال التقرير، جهود جهاز مدينة أكتوبر الجديدة في تسليم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، أن الجهاز نجح في تحقيق معدلات غير مسبوقة في تسليم الوحدات السكنية خلال شهري مايو ويونيو، موضحاً أنه تم الانتهاء من تسليم 2879 وحدة سكنية، ويجري استكمال إجراءات تسليم 314 وحدة أخرى، مع استمرار المتابعة الميدانية لمراحل المشروع لضمان سرعة إنهاء إجراءات التسليم وتقديم وحدات سكنية مطابقة لأعلى المواصفات الفنية.

كما شمل التقرير جولة الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالحي اللاتيني، حيث تابع سير العمل ومعدلات التنفيذ، واطلع على مستوى التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في مختلف مراحل التنفيذ.

وفي مدينة حدائق العاشر، تابعت الوزيرة نتائج الجولة الميدانية للمهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة ومسئولي الجهاز، بالمشروعات التعليمية والخدمية بحيي الشرق والسنابل، والتي شملت مدارس ووحدات صحية وحضانات وأسواقًا تجارية، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا للتشغيل، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة تواكب معدلات النمو العمراني والزيادة السكانية بالمدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ منظومة متابعة ميدانية دقيقة بكافة المدن الجديدة، تعتمد على قياس معدلات الأداء على أرض الواقع، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع أية معوقات، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ، وتسريع دخول المشروعات الخدمة، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في مختلف المدن الجديدة.