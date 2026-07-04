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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز نهي أحد المصلين عن التحدث أثناء خطبة الجمعة؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
عبد الرحمن محمد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإنصات لخطبة الجمعة واجب شرعًا، مشددًا على عدم جواز الانشغال بالكلام أثناء الخطبة حتى لو كان بغرض الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر.

وأوضح المركز، في بيان فتوى، أنه لا يجوز للمصلي أن ينهى غيره عن الكلام أثناء الخطبة بالقول، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت»، وهو ما يدل على النهي عن مطلق الكلام وقت الخطبة، حتى وإن كان بنية صحيحة.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية رغّبت في الاستماع الجيد للخطبة لما فيها من توجيهات وأحكام تعود بالنفع على المسلم في دينه ودنياه، مؤكدًا أن الانشغال بالكلام يُفقد المصلي أجرًا عظيمًا، ويُعد من اللغو المنهي عنه.

وأشار المركز إلى أنه في حال وجود ضرورة لتنبيه شخص يتحدث، فيُكتفى بالإشارة إليه باليد دون التحدث، التزامًا بآداب صلاة الجمعة وحرصًا على تحصيل الأجر كاملًا.

وأكدت الفتوى أن من تكلّم أثناء الخطبة فصلاته صحيحة، لكنه يفوّت على نفسه فضل الاستماع والإنصات، الذي يعد من أهم مقاصد خطبة الجمعة.

واختتم مركز الأزهر فتواه بالتأكيد على أهمية تعظيم شعائر الله والالتزام بآداب الجمعة، داعيًا المسلمين إلى الحرص على الإنصات التام وعدم الانشغال بأي أمر يشتت الانتباه أثناء الخطبة.

وفي سياق آخر قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يستحب للمسلم أن يُسبِّح الله بعد سلامه من صلاة الوتر كما كان يفعل سيدنا رسول الله ﷺ، فقد كان يقول بعد الوتر: «سُبحانَ الملِكِ القدُّوس ثلاثَ مرَّاتٍ، يرفَعُ بِها صوتَهُ». [سنن النسائي].

دعاء بعد صلاة الوتر

وهناك دعاء بعد صلاة الوتر يستحب للمسلم أن يُسبِّح الله بعد سلامه من صلاة الوتر كما كان يفعل سيدنا رسول الله، فقد كان يقول بعد الوتر: «سُبحانَ الملِكِ القدُّوس ثلاثَ مرَّاتٍ، يرفَعُ بِها صوتَهُ». [سنن النسائي].

ورد عَنْ صلاة الوتر، ما روي عَلِيٍّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ : «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

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