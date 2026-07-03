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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإيجار التمليكي يتصدر المشهد.. 4 طروحات من وزارة الإسكان في 2026

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن عدد من الطروحات والبرامج السكنية الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2026.

يأتي هذا في إطار خطتها للتوسع في توفير وحدات تناسب مختلف شرائح الدخل، سواء لمحدودي ومتوسطي الدخل أو المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استكمال تنفيذ أكبر طرح سكني أعلنت عنه الوزارة .

ويترقب المواطنون الإعلان عن مواعيد الحجز وكراسات الشروط الخاصة بعدد من المشروعات الجديدة، وفي مقدمتها مشروع الإيجار التمليكي، والطرح الجديد من مبادرة "سكن لكل المصريين"، إلى جانب استكمال إجراءات عدد من الطروحات القائمة.

الإيجار التمليكي

يأتي مشروع الإيجار التمليكي على رأس الملفات المنتظرة، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية، ضمن خطة تستهدف توفير 100 ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكي.

وستبدأ الوزارة أول طرح ب حوالي 15 ألف وحدة سكنية قريبا، كمرحلة تجريبية

ويستهدف المشروع محدودي والمواطنين غير القادرين على دفع مقدمات شقق سكنية، من بينها شقق الاسكان الإجتماعي.

ويمنح الإيجار التمليكي  المواطنين فرصة استئجار الوحدة مع إمكانية تملكها لاحقًا وفق ضوابط سيتم الإعلان عنها رسميًا، ومن المتوقع أن يتم الطرح في عدد من المدن الجديدة.

طرح جديد لـ«سكن لكل المصريين»

كما تستعد الوزارة للإعلان عن مرحلة جديدة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإعلانات السابقة، ومن المنتظر أن يتضمن الطرح وحدات بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

استكمال أكبر طرح للوحدات السكنية

وتواصل وزارة الإسكان تنفيذ إجراءات أكبر طرح للوحدات السكنية، والذي يضم أكثر من 116 ألف وحدة سكنية بمشروعات متنوعة تشمل "ديارنا"، و"جنة"، و"سكن مصر"، والإسكان الحر، والإسكان المتنوع، حيث يتم طرح المراحل المختلفة تباعًا وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة.

بيت الوطن 

ويستمر أيضًا تنفيذ إجراءات المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، والتي تضم 4543 قطعة أرض داخل 22 مدينة جديدة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص بعد انتهاء مراحل التحويلات البنكية وإعلان النتائج.

وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

وتعتزم وزارة الإسكان مواصلة طرح وحدات جديدة لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات "ديارنا" و"سكن مصر" و"جنة" والإسكان الحر، مع استمرار تسليم الوحدات الجاهزة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها في عدد من المدن الجديدة

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