وزيرة الإسكان تتابع تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمرافق بالمدن الجديدة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خططها لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمرافق الأساسية بعددٍ من المدن الجديدة، بما يواكب معدلات التنمية العمرانية المتسارعة، ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير بنية تحتية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة الإسكان عددًا من مشروعات تطوير الطرق والإنارة والمسطحات الخضراء بمدن دمياط الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والعبور، والشروق، وحدائق أكتوبر، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، مؤكدةً أن مشروعات تطوير الطرق والمرافق تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بالمدن الجديدة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة واستيعاب التوسعات العمرانية والاستثمارية المستقبلية.

كما أكدت وزيرة الإسكان ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، واستمرار التنسيق بين أجهزة المدن الجديدة والشركات المنفذة للإسراع بمعدلات التنفيذ، مع مراعاة تطبيق أحدث المواصفات الفنية ومعايير الاستدامة.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو أجهزة المدن لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة. ففي مدينة دمياط الجديدة، قام المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق والمشايات بالأحياء ومداخل المدينة، إلى جانب أعمال صيانة الطريق الساحلي الغربي، والمدخل الشرقي لمنطقة الشاليهات، واستكمال أعمال الزراعة بالجزر الوسطى بمحاور الطرق.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، واصل جهاز المدينة تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة المحاور الرئيسية والطرق بمختلف الأحياء، وشملت أعمالًا متكاملة لتطوير شبكة الطرق، بدءًا من مدخل المدينة بطريق بلبيس، مرورًا بعدد من المحاور الحيوية الممتدة من حي الفيروز (28) حتى حي الواحة (17).

كما تتضمن الخطة تطوير عدد من المحاور الرئيسية التي تمثل شرايين الحركة داخل المدينة، من بينها محور شرق حي الفيروز (28) حتى حي القرنفل (30)، ومحور شرق حي الربيع (26) حتى حي الريحان (33)، ومحور غرب حي الواحة (17) حتى غرب حي الأشجار (25)، بالإضافة إلى محور غرب حي الفيروز (28) حتى غرب حي الزهور (29)، حيث تشهد هذه المحاور أعمال تطوير شاملة وفق أعلى معايير الجودة الفنية والهندسية. وتشمل الأعمال الجارية تركيب البلدورات والأرصفة والإنترلوك، وتنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة طبقات الأسفلت، ودهان المطبات لتحسين الرؤية وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تركيب وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمختلف أنحاء المدينة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان يواصل تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، والتي تشمل صيانة ومراجعة أعمدة الإنارة، واستبدال الكشافات المتهالكة، وتنفيذ أعمال الدهانات والمعالجات الفنية للأعطال، إلى جانب تركيب الصواعد.

كما لفت التقرير إلى الجولة التي قام بها المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، لمتابعة انتظام الخدمات ومعدلات تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، حيث شملت الجولة عددًا من مناطق الحي الخامس، لمتابعة أعمال النظافة العامة، وصيانة المرافق، ورفع كفاءة الخدمات، والتأكد من جودة الأداء وسرعة تنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة. كما تابع أعمال صيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وشبكة الإنارة العامة، واطمأن على كفاءة تشغيل أعمدة الإنارة، وأعمال الدهانات الدورية، وصيانة القواعد ومكونات الشبكة، فضلًا عن متابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بشارع (114) بالامتداد الشمالي للمنطقة الصناعية الأولى، ومنطقة الإسكان العائلي (1) بالحي الثامن.

وفي مدينة الشروق، أوضح التقرير أن المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز المدينة، قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طبقات الأسفلت بالحي الأول غرب، حيث تفقد مراحل التنفيذ على أرض الواقع، واطلع على معدلات الإنجاز وجودة الأعمال، موجهًا الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، بما يضمن تنفيذ شبكة طرق حديثة وآمنة تلبي احتياجات سكان المدينة.

كما تناول التقرير الجولة التي قام بها المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومسؤولو الجهاز، بمدخل حورس، لمتابعة تأهيل الزراعات والأرصفة، والاهتمام بأعمال التجميل والتنسيق العام بالميدان. كما تفقد مشروع “سكن مصر - الداون تاون”، مؤكدًا ضرورة تكثيف أعمال الصيانة والنظافة والزراعة وصيانة الأرصفة والشوارع، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، كما تفقد مدخل سوق الجملة لمتابعة الأعمال الجارية بالطرق.

وأشار التقرير أيضًا إلى الجولة التي قام بها المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، لمتابعة مشروعات صيانة الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب مشروعات التوسع في المسطحات الخضراء، حيث تفقد أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة الطريق الدائري للمدينة، الذي يربط بين منطقة الـ214 فدانًا، ومنطقتي “فوق المتوسط” و”العائلي”، وصولًا إلى الطريق الصحراوي الغربي. وشملت الأعمال رصف وربط الحارة الثانية للطريق الدائري وتشغيل الحارتين بكامل طاقتهما المرورية، فضلًا عن تركيب البلدورات والإنترلوك للأرصفة، كما تفقد أعمال التشجير وزراعة المنطقة الفاصلة بين منطقة الجامعات والمعاهد ومنطقة الـ214 فدانًا.

كما تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أعمال استكمال الطرق بالمحاور الرئيسية بالحيين السكنيين الثالث والرابع، حيث تابع مراحل التنفيذ المتكاملة للطرق؛ تمهيداً للوصول إلى الطبقة السطحية النهائية من الأسفلت بمواصفات قياسية، وبالتوازي مع أعمال الرصف، فضلًا عن العمل على تثبيت أعمدة الإنارة الحديثة وتنسيق الأرصفة، مما يضفي طابعاً حضارياً يتناسب مع التخطيط العمراني المتميز للمدينة، ويضمن استدامة المظهر الجمالي والخدمي.