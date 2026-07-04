وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقنين الأوضاع، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن أجهزة المدن الجديدة تواصل دراسة طلبات توفيق الأوضاع، والانتهاء من الملفات المستوفاة وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، مع تيسير الإجراءات واختصار مدد الفحص، بما يسهم في سرعة إصدار القرارات اللازمة للمواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بالشفافية والحوكمة في جميع مراحل العمل.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز في هذا الملف من خلال تقارير دورية واجتماعات تنسيقية مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة المضاف إليها الأراضي، موجهة بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة، والتواصل المستمر مع المواطنين لتوضيح الإجراءات المطلوبة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، والاجتماعات التي عقدت لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع، حيث تفقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، الامتداد الشرقي لمدينة الشروق، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق بمنطقتي الرابية والسلام الجاري تقنين أوضاع المواطنين بهما، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وعدٍد من مسئولي الهيئة والجهاز.

واستهل نائب رئيس الهيئة جولته بتفقد مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الرابية ومنطقة السلام، حيث تابع ميدانيًا معدلات تنفيذ شبكات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وأعمال الفرمة والسن، كما تفقد مخزن مستلزمات التنفيذ، واطلع على موقف تنفيذ شبكات الكهرباء ومصادر التغذية الكهربائية، واستعرض نسب الإنجاز ومعدلات الأداء بالمواقع المختلفة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار التقرير إلى أن المهندس محمد أحمد زكريا، أعلن الانتهاء من فحص جميع طلبات توفيق الأوضاع المقدمة من العملاء ضمن ملف الأراضي المضافة، في خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات التقنين وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان تباعًا عن أسماء العملاء الذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم عبر الصفحة الرسمية للجهاز، ومتابعة مستجدات الإجراءات أولًا بأول.

ونوه التقرير عن أن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعلن أيضًا الانتهاء من إجراءات تقنين وتوفيق الأوضاع الخاصة بأراضي جمعية "العدلية" التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي (سابقاً) بنطاق مدينة العبور الجديدة، والتي شملت اعتماد المخطط الهيكلي للمساحة الخاصة بالجمعية والبالغة (585 فداناً).

كما قام المهندس محمود مراد، بجولة لمتابعة أعمال الطرق وشبكات الكهرباء بمنطقة أراضي الأمل "سابقاً"، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، فضلاً عن ترأسه الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية بالجهاز، بحضور المختصين من الإدارات المعنية، حيث تم استعراض عدد من الملفات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومتابعة موقف إجراءات التقنين والتخصيص ونقل الملكية، إلى جانب بحث سبل تسريع معدلات الإنجاز وتبسيط الإجراءات بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

كما عقد المهندس محمود مراد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من ملاك أراضي منطقة “الطلائع”، وذلك تمهيداً لبدء تسليم أول دفعة من الأراضي لأصحابها، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بعملية التسليم، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى درجات الشفافية والتيسير.