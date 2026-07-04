قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: ناقشت مع المفوضية الأوروبية تعزيز التعاون في الطاقة والهجرة
احفظ المواعيد.. 8 مواجهات نارية تشعل ثمن نهائي كأس العالم 2026
وزير الخارجية: مباحثات مصر والاتحاد الأوروبي تعزز الشراكة الاقتصادية
الطريق إلى الكأس يمر عبر الأساطير.. من ينجو في ثمن النهائي؟
بدون تغيير الخط.. تفاصيل إطلاق شريحة الطفل والخدمات التي تقدمها
القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوى العابرة للمنطقة
سحر رامي: أنا بعت دهبي وممتلكاتي ومعنديش أي حاجة في البيت
طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
خوفا على حياته.. مسؤولون إيرانيون يعارضون حضور مجتبى خامنئي جنازة والده
10 لقطات صنعت ملحمة مصر وأستراليا.. من دموع صلاح إلى بكاء حسام حسن ولحظة "مبابي" الغامضة
شريف إكرامي يدعم محمد هاني: البطولة لا تُقيَّم بلقطة واحدة بل بمشوار كامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة

المهندسة راندة المنشاوي
المهندسة راندة المنشاوي
أ ش أ

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقنين الأوضاع، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن أجهزة المدن الجديدة تواصل دراسة طلبات توفيق الأوضاع، والانتهاء من الملفات المستوفاة وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، مع تيسير الإجراءات واختصار مدد الفحص، بما يسهم في سرعة إصدار القرارات اللازمة للمواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بالشفافية والحوكمة في جميع مراحل العمل.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز في هذا الملف من خلال تقارير دورية واجتماعات تنسيقية مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة المضاف إليها الأراضي، موجهة بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة، والتواصل المستمر مع المواطنين لتوضيح الإجراءات المطلوبة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، والاجتماعات التي عقدت لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع، حيث تفقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، الامتداد الشرقي لمدينة الشروق، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق بمنطقتي الرابية والسلام الجاري تقنين أوضاع المواطنين بهما، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وعدٍد من مسئولي الهيئة والجهاز.

واستهل نائب رئيس الهيئة جولته بتفقد مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الرابية ومنطقة السلام، حيث تابع ميدانيًا معدلات تنفيذ شبكات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وأعمال الفرمة والسن، كما تفقد مخزن مستلزمات التنفيذ، واطلع على موقف تنفيذ شبكات الكهرباء ومصادر التغذية الكهربائية، واستعرض نسب الإنجاز ومعدلات الأداء بالمواقع المختلفة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار التقرير إلى أن المهندس محمد أحمد زكريا، أعلن الانتهاء من فحص جميع طلبات توفيق الأوضاع المقدمة من العملاء ضمن ملف الأراضي المضافة، في خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات التقنين وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان تباعًا عن أسماء العملاء الذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم عبر الصفحة الرسمية للجهاز، ومتابعة مستجدات الإجراءات أولًا بأول.

ونوه التقرير عن أن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعلن أيضًا الانتهاء من إجراءات تقنين وتوفيق الأوضاع الخاصة بأراضي جمعية "العدلية" التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي (سابقاً) بنطاق مدينة العبور الجديدة، والتي شملت اعتماد المخطط الهيكلي للمساحة الخاصة بالجمعية والبالغة (585 فداناً).

كما قام المهندس محمود مراد، بجولة لمتابعة أعمال الطرق وشبكات الكهرباء بمنطقة أراضي الأمل "سابقاً"، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، فضلاً عن ترأسه الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية بالجهاز، بحضور المختصين من الإدارات المعنية، حيث تم استعراض عدد من الملفات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومتابعة موقف إجراءات التقنين والتخصيص ونقل الملكية، إلى جانب بحث سبل تسريع معدلات الإنجاز وتبسيط الإجراءات بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

كما عقد المهندس محمود مراد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من ملاك أراضي منطقة “الطلائع”، وذلك تمهيداً لبدء تسليم أول دفعة من الأراضي لأصحابها، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بعملية التسليم، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى درجات الشفافية والتيسير.

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق المدن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

ترشيحاتنا

ضرب مستودع "كانتسيروفكا"

القوات الروسية تسيطر على مدينة "كونستانتينوفكا" الاستراتيجية في دونيتسك

سيرجي لافروف

لافروف: موسكو وواشنطن قادرتان على إيجاد حلول فعالة للمشاكل العالمية والإقليمية المعقدة

علي خامنئي

إيران تعلن موعد الصلاة على جثمان الإمام علي الخامنئي

بالصور

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

هل ترتفع أسعار البنزين؟ .. مضيق هرمز يهدد بأزمة عالمية

أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026

بيطري الشرقية يضبط 29 طن لحوم ودواجن وطيور ومنتجات غذائية فاسدة ومجهولة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد