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خطوة بخطوة.. كيفية تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا
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الإشراف العام
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خطوة بخطوة.. كيفية تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة تصحيح بيانات المتقدمين لحجز الوحدات السكنية إلكترونيًا، من خلال بوابة مركز خدمة المواطنين، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الصندوق أو مراكز خدمة العملاء.

وتتيح الخدمة إمكانية تعديل بعض البيانات الأساسية الخاصة بطلب الحجز، سواء للمتقدمين الذين يمتلكون حسابًا مسبقًا على البوابة الإلكترونية أو الراغبين في إنشاء حساب جديد للاستفادة من الخدمات المتاحة.

كيفية إنشاء حساب جديد لتصحيح البيانات

في حال عدم امتلاك المتقدم حسابًا على بوابة مركز خدمة المواطنين، يبدأ الأمر بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، ثم اختيار "مركز خدمة المواطنين" والضغط على "تسجيل".

ويقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول المسجل بالنظام، وإنشاء كلمة مرور، ثم يتلقى رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل، يتم إدخاله لإتمام عملية تفعيل الحساب.

وبعد نجاح عملية التفعيل، تظهر صفحة الطلبات، ومنها يتم اختيار خدمة "تصحيح البيانات" لاستكمال إجراءات التعديل.

خطوات تعديل البيانات لأصحاب الحسابات المسجلة

أما المواطن الذي يمتلك حسابًا بالفعل، فيمكنه الدخول مباشرة إلى بوابة مركز خدمة المواطنين باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور، ثم الانتقال إلى صفحة "الطلبات" واختيار خدمة "تصحيح البيانات" لبدء إجراء التعديلات المطلوبة.

ما البيانات التي يمكن تعديلها؟

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي إمكانية تعديل عدد من البيانات المهمة، من بينها:

تعديل المدينة المسجلة بالنظام إذا كانت تختلف عن المدينة المدونة في استمارة الحجز.

تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي.

تصحيح بيانات الزوج أو الزوجة.

وقبل استكمال الطلب، يطلب النظام من المستخدم الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

رفع المستندات المطلوبة لإتمام الطلب

بعد اختيار نوع التعديل، ينتقل المستخدم إلى صفحة إدخال البيانات وإرفاق المستندات الداعمة، على أن تكون جميع المستندات مدمجة في ملف واحد بصيغة PDF، وألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت.

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات ورفع المستندات، يتم الضغط على زر "إرسال"، ليصل الطلب إلى الجهات المختصة لمراجعته والبت فيه.

كيفية متابعة حالة طلب التعديل

يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي متابعة حالة الطلب إلكترونيًا بعد إرساله، حيث يتم إخطار العميل عبر رسائل نصية بنتيجة الفحص، سواء بقبول الطلب، أو رفضه، أو طلب استكمال بعض المستندات والبيانات.

كما يمكن للمتقدم متابعة حالة الطلب من خلال حسابه الشخصي على بوابة مركز خدمة المواطنين، والاطلاع على أي تحديثات أو ملاحظات صادرة من الجهات المختصة.

تنبيهات مهمة قبل تقديم طلب التصحيح

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن خدمة تعديل المدينة تُستخدم فقط في حالة وجود اختلاف بين المدينة المسجلة بالنظام والمدينة المدونة في استمارة الحجز الأصلية، ولا تُعد وسيلة لتغيير رغبة الحجز إلى مدينة أخرى.

كما نصح الصندوق المواطنين بالتأكد من صحة البيانات والمستندات قبل رفعها، والتواصل مع مركز خدمة العملاء في حال الرغبة في تعديل رقم الهاتف أو الاستفسار عن المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة فحص الطلب وتجنب رفضه بسبب نقص أو عدم اكتمال الأوراق.

وزارة الإسكان: مستمرون في تنفيذ المشروعات السكنية وفق الجداول الزمنية.. وتسليم وحدات «سكن لكل المصريين» فور جاهزيتها

أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خططها التنموية والإسكانية بكامل طاقتها، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز وتسليم المشروعات.

استمرار تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية

وأوضح عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعاتها وفق الخطط الموضوعة، سواء فيما يتعلق بالمشروعات السكنية أو الخدمية، مؤكدًا أن العمل مستمر في مختلف المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية دون توقف.

وأشار إلى أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على استكمال المشروعات الجاري تنفيذها بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

استكمال وحدات «سكن لكل المصريين»

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن العمل يتواصل بوتيرة منتظمة داخل مشروع «سكن لكل المصريين»، حيث يتم استكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للوحدات السكنية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ المرافق الأساسية، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمواطنين المستحقين.

وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذ الأعمال بشكل دوري لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات داخل المشروعات السكنية.

الالتزام بمواعيد التسليم

وشدد عمرو خطاب على أن وزارة الإسكان حريصة على تسليم الوحدات فور الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل، مؤكدًا أن جميع عمليات التسليم تتم وفق برنامج زمني محدد، مع العمل على تلافي أي معوقات قد تؤثر على مواعيد التسليم.

وأوضح أن الالتزام بالجدول الزمني يأتي في إطار حرص الوزارة على الوفاء بتعهداتها تجاه المواطنين، وضمان حصول المستفيدين على وحداتهم في المواعيد المقررة.

خطة متواصلة لتوفير السكن الملائم

وأشار مساعد وزير الإسكان إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الإسكانية والتنموية ضمن رؤية الدولة للتوسع العمراني، وتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات، سواء ضمن المبادرات الرئاسية أو المشروعات التي تنفذها الوزارة في المدن الجديدة.

وأكد أن هذه المشروعات تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

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