الإسكان : تسليم وحدات سكن لكل المصريين وفق الجدول الزمني.. تفاصيل

أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خططها التنموية والإسكانية بكامل طاقتها، لضمان توفير وحدات سكنية وخدمات تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات مختلف الشرائح.

استمرار تنفيذ خطط التنمية والإسكان

أوضح عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعاتها وفق الخطط الموضوعة، مع التركيز على استكمال المشروعات السكنية والخدمية في مختلف المدن والمجتمعات العمرانية.

استكمال وحدات سكن لكل المصريين

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تواصل استكمال أعمال تنفيذ وتشطيب الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، وفق برامج زمنية محددة، بالتوازي مع الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية لضمان جاهزية الوحدات للتسليم.

التزام بالجدول الزمني للتسليم

وأضاف خطاب أن الوزارة تعمل على تسليم الوحدات للمواطنين المستحقين فور الانتهاء من تجهيزها، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، بما يضمن عدم حدوث أي تأخير غير مبرر في عمليات التسليم.

أكد مساعد وزير الإسكان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الإسكانية والتنموية وفق خطة واضحة، بما يضمن توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين وتسليمها في المواعيد المقررة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوسيع مظلة الإسكان الملائم لجميع الفئات.