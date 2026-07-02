الإسكان: تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية واستكمال تسليم وحدات «سكن لكل المصريين»

أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خططها التنموية والإسكانية بكامل طاقتها، في إطار حرصها على توفير خدمات ومشروعات تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية.

استكمال وتسليم الوحدات السكنية

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تمضي بوتيرة منتظمة في استكمال وتسليم الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، مشيرًا إلى وجود برامج زمنية واضحة للانتهاء من أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق الأساسية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تسليم الوحدات للمواطنين المستحقين فور الانتهاء من تجهيزها، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما يضمن عدم حدوث أي تأخير غير مبرر في تسليم الوحدات.